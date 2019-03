Shakira, Gloria Estefan y Carlos Santana, entre los artistas contra Donald Trump

Los hispanos llevan meses en batalla contra el magnate. Primero fue el boicot de las cadenas latinas a la emisión de la gala Miss Universo, de la que Trump es propietario. Por eso expulsó a un periodista de Univisión de una rueda de prensa.

Desde que Donald Trump anunció que quería ser Presidente ha basado su discruso, por llarmarlo de alguna forma en el odio a los inmigrantes, especialmente a los mexicanos."Están trayendo droga y crimen. Son violadores", aseguraba Trump de los mexicanos.

Trump cree que por la frontera entran los delitos, por eso si hay que cerrarla, se cierra. "Construiré un gran muro. Y nadie construye muros mejor que yo. Creedme", afirmaba. Trump afirma que no necesita dinero de nadie, pero esto no va sólo de dinero, el 84% de los latinos no le votaría. Y las campañas contra él no paran.

El último anuncio en el que Trump es el protagonista es la promo que ha montado la cadena de televisión azteca para el próximo partido entre México y Estados Unidos. Parece que el magnate ha subestimado la fuerza de los hispanos.