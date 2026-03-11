El vídeo viral del concierto de Bad Bunny en Japón en el que los japoneses cantan en español

"Me encanta el éxito que ha tenido Bad Bunny en Japón y cómo los japoneses acaban también cantando en español", destaca Alfonso Arús en este vídeo viral del concierto del artista.

Bad Bunny ha regresado a las redes sociales apra celebrar sus 32 años. El artista ha compartido una fotografía suya sonriendo mientras mira las velas por su cumpleaños, reflejando el buen momento por el que está pasando.

Este dulce momento también se ha visto en su viaje a Japón, donde su concierto fue todo un éxito. "Me encanta el éxito que ha tenido en Japón y cómo los japoneses acaban también cantando en español", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que el cantante "estuvo entonando algunos de sus míticos temas, tanto una parte que tiene en japonés como las letras en español".

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia ese momento viral de los japoneses cantando en español.

