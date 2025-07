Jim Lee y todo lo que ya sabemos (y nos ilusiona) de la San Diego Comic-Con Málaga

Que el evento de ocio más importante del mundo decidiera abrir una sucursal en Europa nos llamó la atención. Que esa fiesta se celebre en Málaga nos ilusionó terriblemente. Pero ahora que empezamos a conocer poco a poco qué forma va tomando el evento, nos estamos tirando de los pelos de euforia e impaciencia. Por favor, que llegue cuanto antes el jueves 25 de septiembre, las puertas del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se abran y podamos disfrutar de toda la oferta de ocio pop que nos estará esperando.

No podía ser menos. Por primera vez San Diego Comic-Con (SDCC) se expande oficialmente fuera de Estados Unidos. Y no se van a permitir organizar un evento que no esté a la altura. De momento, ha sido en el plano de la ilustración donde hemos podido conocer los primeros avances. Y no podían ser más ilusionantes.

Por los nombres anunciados y por el curador de los contenidos de ilustración de todo el evento. El barcelonés Óscar Giménez. Un tipo con una dilatada carrera tanto a un lado de la ilustración como al otro, con el que hemos podido charlar, y que nos ha adelantado algunas claves de este esperado salto de la SDCC a Málaga.

La 'Artist Alley' de Málaga y mucho más

¿Qué podemos esperar de la San Diego Comic-Con de Málaga? ¿En qué se parecerá a la de San Diego? ¿Y qué la va a diferenciar de ella?

Óscar Giménez: Queremos que la SDCC Málaga sea mucho más que una convención de cómic, sin olvidar que su alma es el cómic y que una gran parte se vertebra desde él. Somos conscientes de que tenemos un nombre que se asocia con un modelo de festival lleno de historia y con una identidad propia. Aún así, no podemos -ni queremos- desligarnos de dónde estamos, de quién somos y de nuestra historia y cultura. El "Málaga" al final de la rúbrica es lo que nos distingue y lo que añade un enfoque local, nacional y europeo, que se verá reflejado en los contenidos y en el talento presente.

"No vamos a renunciar a nada, pero sí queremos que el cómic esté en el centro y que sea el motor"

La parte de ilustradores, que es la que tu comisarías, suele ser el punto fuerte en San Diego. ¿Cuál es el plan en Málaga? ¿Estará también ubicada al final de la Feria como el mítico 'Artist Alley' de San Diego?

OG: El llamado 'Artist Alley' tendrá su presencia y protagonismo en el festival. Siempre me ha fascinado este tipo de espacios en convenciones como la SDCC, ya que es un oportunidad única de acercarse a los autores y establecer un diálogo creador-fan. Y lo llamo diálogo intencionadamente, porque hay que entender que la magia de estos encuentros es que funciona en ambos sentidos y queremos que sea una experiencia enriquecedora e ilusionante para todos.

Remarcar también que la selección de autores será diversa y que están siendo seleccionados para que haya representatividad de estilos y sensibilidades. La idea es ofrecer un espacio vivo, plural, donde prime el talento y la conexión con el público. Aparte de eso, habrá una programación de paneles, sesiones de firmas, clases magistrales y talleres en distintos espacios dentro de la convención.

¿San Diego Comic-Con Málaga nace con más vocación peliculera o comicquera? Porque SDCC empezó como un lugar en el que se respiraba cómic y luego, con la explosión de los universos cinematográficos, han englobado más géneros ¿queréis recuperar aquel sabor original o los tiempos son los que son y hay que adaptarse?

OG: Queremos un equilibrio real. Nacemos con un respeto profundo por el cómic como lenguaje, como industria y como comunidad. Pero también somos conscientes de que hoy todo está conectado: el cómic alimenta al cine, la animación bebe del cómic, los videojuegos adaptan sus estructuras narrativas. No vamos a renunciar a nada, pero sí queremos que el cómic esté en el centro y que sea el motor. El espíritu original de San Diego sigue muy vivo, y queremos traer esa energía aquí.

Lo que ya sabemos

Hablemos de lo que ya se puede contar. A Málaga vendrá Jim Lee, presidente de DC Entertainment y uno de los dibujantes más influyentes de las últimas décadas en el mundo del cómic. ¿Qué os supone a vosotros traer al principal editor de uno de los gigantes del cómic norteamericano, al Messi de las viñetas?

OG: Supone un gran orgullo y un gran agradecimiento. Porque, como comentaba antes, aunque este festival viene con una rúbrica, nos sentimos como si empezáramos de cero, y todo lo que estamos trabajando, el esfuerzo que estamos haciendo y los resultados que estamos obteniendo, nos parecen un regalo. Y Jim Lee es, sin duda, uno de esos regalos que hace algunos meses solo podíamos desear.

"Tener a Jim Lee es, sin duda, uno de esos regalos que hace algunos meses solo podíamos desear"

¿Qué supone para ti, ilustrador y experto en estas historias, conocer y tratar con gente tan potente como Lee?

OG: Mi lado fan tiene que controlarse a veces. Imagínate acercase a alguien y decirle "parte de lo que soy es gracias a ti". Esto es algo que yo he hecho en el pasado. Me cuesta casi tanto escribirlo como recordar cuándo lo dije.

Artistas como Lee son parte de nuestra cultura y, que muchos de ellos ni se den cuenta del impacto que pueden tener en ciertas vidas, lo hace aún más fascinante y a la vez más humano. Ahora que estoy mucho más cercano a ellos, intento escuchar, entender y aprender y, desde mi posición, transmitirles que lo primero que me mueve en este proyecto es la pasión y las ganas de que vivan la mejor experiencia.

En la SDCC Málaga queremos darle el espacio para que comparta su experiencia y su arte y estamos seguros de lo hará de una manera generosa y cercana.

"Peach Momoko ha redefinido visualmente a muchos personajes míticos de Marvel"

El segundo nombre anunciado es algo menos conocido, pero tremendamente interesante. ¿Por qué queríais a Peach Momoko en Málaga? ¿Cómo explicarle, a quien no conozca a Momoko, quién es?

Peach Momoko es uno de esos nombres que tuve claros desde el principio. Es una artista única, con un universo propio y reconocible, mezcla de tradición japonesa y narrativa contemporánea. Pensemos que ha redefinido visualmente a muchos personajes míticos de Marvel y que ha desarrollado su propio imaginario, el llamado Momokoverse, con total libertad creativa. Además, trabaja con técnicas tradicionales como la acuarela y la tinta, lo que da a su obra un valor aún más especial. Peach Momoko es arte, identidad y fusión.

Los preparativos

¿Está siendo complicado atraer talento internacional a Málaga?

Es un ejercicio constante de equilibrio entre el planteamiento de una programación y una infinidad de agendas y circunstancias profesionales. Pero la respuesta internacional está siendo muy positiva. Muchos creadores quieren venir, y eso es señal de que el proyecto genera interés y confianza. Este es un proyecto a largo plazo y contamos con que cada edición va a ser distinta a la anterior y que vamos a poder dar cabida progresivamente a tanto talento como podamos.

Cuando imaginamos lo que vivirá el público en septiembre, se nos dibuja una sonrisa en la cara

Hablando de esto... ¿Cómo van los preparativos? Entiendo que os espera por delante un verano intenso...

Estamos justo en ese punto de ebullición en el que todo empieza a tomar forma. Es y será intenso, desde luego, pero también muy ilusionante. Hay mucho trabajo detrás que no se ve, muchas decisiones diarias y mucha coordinación. Pero cada vez que confirmamos a un artista, cerramos un panel o imaginamos lo que vivirá el público en septiembre, se nos dibuja una sonrisa en la cara y entonces entendemos que cada minuto invertido está valiendo la pena.

Quién es Óscar Giménez

¿Cómo se llega a comisariar una feria de estas dimensiones? ¿Cuál ha sido el recorrido de Óscar Giménez para llegar hasta aquí?

Si realmente echo la vista atrás y abro una ventana al pasado, desde ella puedo ver a un Óscar adolescente dibujando viñetas en su cuarto para repartirlas a sus amigos al día siguiente en clase. Ahí empezó todo. Con los años, a pesar de que primero luché a contracorriente pensando que la vida del artista sería demasiado dura (razón no me faltaba), terminé dedicándome a la ilustración y desarrollé una carrera durante 16 años.

Tras ese período y buscando un cambio, entré a trabajar en Domestika, una plataforma de cursos creativos online, donde asumí el papel de curador de la categoría de los cursos de ilustración y cómic. Ahí empecé a entrar en contacto con artistas de todo el mundo y descubrí que me fascinaba estar al otro lado, ser la persona que trataba con los creadores y les ayudaba a trasladar su trabajo a otros formatos en conexión con el público. Después de esa etapa, surgió la oportunidad de entrar a formar parte del equipo de San Diego Comic-Con Málaga.

Ahora siento que todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido dentro de la profesión desde distintos ángulos converge aquí, hoy, y, ya sea por destino, trabajo o suerte, estoy muy agradecido de poder vivirlo y asumir la responsabilidad.