James Cameron asegura que si 'Avatar 3' no está entre las diez películas más taquilleras de la historia no podrá hacer la siguiente entrega

El dato El director ha conseguido que tres de sus películas estén entre las cinco más taquilleras de la historia del cine. Para entrar entre las 10 primeras, debería recaudar más dinero que Jurassic World y rozar los 1.700 millones de dólares en taquilla.

La tercera entrega de 'Avatar', titulada 'Fuego y ceniza', llega a los cines con el desafío de igualar el éxito de sus predecesoras. James Cameron, director de la saga, ha declarado que si esta película no se sitúa entre las diez más taquilleras de todos los tiempos, no habrá una cuarta entrega. Cameron destaca la importancia de ver 'Avatar' en cines, a pesar de la crisis que atraviesan las salas debido a la pandemia y el auge del streaming. El cineasta cree que la clave para superar esta situación es "apuntar a la excelencia" y solo continuará con el proyecto si existe un mercado sólido.

Llega la tercera entrega de 'Avatar' a los cines de todo el mundo. La tercera parte del universo de Pandora, titulada 'Fuego y ceniza', tiene como reto ser tan exitosa como las otras dos películas, todas ellas dirigidas por un James Cameron que no solo tiene el reto de superarse, sino más bien la obligación.

En una entrevista a 'La Vanguardia', el cineasta reconoce que si esta entrega no logra situarse entre las diez películas más vistas de todos los tiempos no habrá una cuarta entrega: "Para que una película como esta sea exitosa, tiene que quedar entre las 10 más taquilleras de la historia del cine antes de que podamos escribir una palabra o trabajar con los actores para la siguiente". "El sistema financiero en el que nos movemos no es muy inteligente", lamenta Cameron, que asegura que solo tiene dos opciones de cara al estreno de un proyecto tan ambicioso -en todos los sentidos- como Avatar.

"O triunfamos o fracasamos, no hay medias tintas", señala el director, que destaca la cantidad de trabajos que genera una película de este estilo, con 3.800 nombres en los créditos de la segunda entrega. Al impresionante apartado visual que acompaña a esta saga, Cameron quiere añadir "respuestas muy humanas" al trauma o la pérdida.

Mirando la lista de las diez películas más taquilleras de la historia, vemos que Avatar tendría que recaudar, al menos, 1.671 millones de dólares para ser rentable. Es la cifra a la que logró llegar Jurassic World, muy cerca de las cifras de la nueva entrega del Rey León (1.662 millones) y Inside Out 2 (1.698 millones).

Cameron lo tiene claro: Avatar se tiene que ver en el cine

"Hacemos estas películas para las salas de cine. Lógicamente, luego irán al streaming, al video hogareño y todas las otras formas de exhibición. Una buena historia es una buena historia, y la vas a disfrutar también en una pantalla pequeña, que ya no es tan pequeña como las de antes. Aún así, y tal vez yo sea un dinosaurio, sigo creyendo en ver las películas en los cines. Es algo especial, que he amado desde que era niño. He trabajando en esto durante 45 años, y no voy a cambiar mi manera de ver. 'Avatar' está hecha para ser vista en el cine", opina Cameron.

El director es consciente de la grave crisis por la que atraviesa el cine, con la asistencia a las salas bajando entre el 30 y el 35% desde la pandemia y la irrupción de las plataformas. "No hemos podido recuperarnos. Todo el mundo esperaba un resurgimiento pero no ha ocurrido porque la mayoría de la gente se ha acostumbrado a ver contenidos en streaming", lamenta.

Para Cameron, la respuesta a esta crisis es "apuntar a la excelencia" y advierte: solo seguirá adelante con el proyecto si comprueba "que sigue habiendo un mercado" como el que había en 2009 cuando estrenó la primera entrega de Avatar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.