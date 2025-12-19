Obama incluye a Rosalía en su lista de canciones favoritas de 2025

Los detalles El expresidente de EEUU ha elegido la canción 'Sexo, Violencia y Llantas' como una de las más destacadas de 2025. Además, también ha incluido otros artistas como Lady Gaga o Bruce Springsteen.

Barack Obama ha mantenido su tradición de compartir sus recomendaciones musicales y de lectura, hábito que inició durante su presidencia y ha continuado tras dejar el cargo en 2017. En 2025, su lista de canciones favoritas incluye 'Sexo, Violencia y Llantas' de Rosalía, reflejando su admiración por la artista española, ya que en años anteriores también ha destacado temas suyos. Además, Obama ha incluido en su selección a otros artistas hispanos como Xavi y Manuel Turizo, junto a figuras como Kendrick Lamar y Lady Gaga. Sus listas anuales, virales desde su tiempo en la Casa Blanca, combinan talentos consagrados y emergentes, actuando como un barómetro de tendencias musicales globales.

Barack Obama ha cumplido un año más con su tradición. Es ya un habitual que tanto en verano como en invierno, el expresidente estadounidense publique sus recomendaciones musicales y de lectura.

Esta es una costumbre que adoptó cuando estaba en la Casa Blanca y que ha mantenido tras dejar el cargo en 2017. En este 2025, entre sus canciones favoritas, se ha colado una de Rosalía, algo que también se ha repetido otros años.

En esta ocasión la canción de Rosalía que figura entre los 30 temas destacados por Obama es 'Sexo, Violencia y Llantas', un título conceptual que explora la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual como la mayoría de canciones de su último álbum, 'Lux'.

"Con el fin de 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos", ha escrito en la cuenta de X junto a la lista de sus recomendaciones.

Además de Rosalía, Obama ha destacado a otros artistas hispanos como el mexicano Xavi junto al colombiano Manuel Turizo con su canción titulada: 'En privado'. También aparecen artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Drake, Chapell Roan, Olivia Dean, Kacy Hill.

La lista anual de Obama, que se viraliza cada año desde sus días en la Casa Blanca, no solo refleja sus preferencias personales, sino que también funciona como un barómetro de tendencias musicales globales, al combinar artistas consagrados con talentos emergentes de distintos géneros y nacionalidades.

El expresidente ya ha dejado claro en más de una ocasión que es un fan más de Rosalía, y es que es habitual ver que se cuela en estas tradicionales listas suyas. En 2022, eligió su tema 'Saoko' como uno de los más destacados del verano, y en 2019 se rindió a 'Con Altura' de Rosalía y J Balvin.

