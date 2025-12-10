La cocina italiana, un legado emocional global, es Patrimonio Inmaterial de la Unesco

Los detalles La decisión fue adoptada durante la vigésima sesión del organismo, que valoró la cocina de Italia como un "sistema unificador que transforma el tiempo compartido en la mesa en una herramienta para expresar sentimientos, construir diálogos o compartir ideas".

El Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco ha inscrito este miércoles, 10 de diciembre, la cocina italiana en su Lista Representativa, destacando que esta práctica se ha consolidado como "un modelo de identidad sociocultural" y un legado emocional que trasciende las fronteras del país europeo.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha celebrado la noticia a través de un mensaje grabado en el que calificó la decisión como "un reconocimiento histórico que honra al pueblo italiano, que celebra nuestra identidad y que da a conocer nuestro estilo de vida".

La decisión fue adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, que valoró la cocina de Italia como un "sistema unificador que transforma el tiempo compartido en la mesa en una herramienta para expresar sentimientos, construir diálogos o compartir ideas".

Según el expediente presentado por Roma, esta tradición ha sabido revalorizar sus orígenes de "cocina pobre", caracterizada históricamente por las recetas de aprovechamiento y la sostenibilidad. El documento subraya que la gastronomía italiana ha dado lugar a un patrimonio sentimental, convirtiéndose en una verdadera "cucina degli affetti" ("cocina de los afectos") que une a generaciones e implica activamente a la diáspora italiana en todo el mundo.

"La práctica se basa en el respeto mutuo entre quienes la realizan. Este elemento ha sido influenciado, y aún lo es, por personas de diferentes culturas, cada una de las cuales ha contribuido a enriquecer la práctica mediante un método de preparación diferente", señala la propuesta aprobada. La Unesco reconoció además la gran diversidad regional del país.

El catálogo italiano abarca desde los 'risotti' en el norte o el 'prosciutto' de Emilia Romagna, hasta las carnes y las pastas rellenas como los tortellini, conformando un mosaico culinario heterogéneo. Además, Italia ya contaba con inscripciones específicas en este ámbito: el "arte" de los pizzeros napolitanos fue coronado como Patrimonio Inmaterial en 2017 y los conocimientos de búsqueda y extracción de la trufa lo hicieron en 2021.

Con esta nueva inclusión, Italia suma un total de 21 manifestaciones culturales propias o compartidas en las listas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.