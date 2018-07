La historiadora británica Mary Beard, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

La historiadora británica Mary Beard, catedrática de Clásicas en el Newhham College de la Universidad de Cambridge y responsable de varias series para la BBC sobre el mundo clásico, ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016.

Beard, autora de libros como 'Pompeya, historia y leyenda de una ciudad' y de un blog denominado 'A don's life' que se publica además en el semanario literario de 'The Times', fue considerada en 2014 por la revista Prospect Magazine como una de los pensadoras más influyentes del mundo y fue candidata también al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Winifred Mary Beard, cuya candidatura ha sido propuesta por el Grupo de Investigación "Deméter" de la Universidad de Oviedo, está considerada una de las especialistas sobre la Antigüedad más relevantes y una de las intelectuales británicas más influyentes.

Ha escrito y presentado series documentales para televisión como 'Pompeii: Life and Death in a Roman Town' (2010), 'Meet the Romans with Mary Beard' (2012) y 'Pompeii: New Secrets Revealed with Mary Beard' (2016) y colabora además regularmente en radio. Elegida miembro de la Sociedad de Anticuarios (2005), de la British Academy en 2010 y miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias en 2011, en 2013 recibió la Orden del Imperio Británico y en la actualidad es catedrática de Literatura Antigua de la Real Academia de las Artes.