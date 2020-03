Una historia de amor para toda la vida y una canción que encoge el corazón de quien la escucha. Así es 'Oh Sweet Lorraine' la creación de Fred Stobaugh, un vecino de Peoria en Illinois.

Cuando el estudio Green Shoe recibió el sobre que contenía la canción de amor de Fred, que dedicaba a su difunta esposa a la que echaba de menos, no dudaron en que esa sería la canción en la que invertirían su tiempo y dinero en producir.Y es que era la historia que tenía detrás lo que más les conmocionó.

Fred, de 96 años, no se había dedicado nunca a la música, pero al leer un anuncio en el periódico sobre el concurso, decidió escribir las letras de la canción, sin esperanza de obtener ningún tipo de respuesta.

El estudio de Illinois tenía intención de ficha algún talento local, pero se decantaron por Fred, que lejos de ser cantante, solo entregó la carta de amor, pero el estudio decidió contratar a profesionales para darle vida a las letras y crear una canción sostenida por una historia real, algo que, quizá no habrían conseguido de otra forma.

Y es esta historia, una canción compuesta para Lorraine, la mujer de Fred durante 75 años la que conmocionó al estudio y que sabían que conmocionaría al mundo, y de esta forma sacar un beneficio del proyecto.

Prueba de ello es la cantidad de visitas que tiene el video que el estudio Green Shoe subió a YouTube, explicando el ‘background’ de la canción ‘Oh Sweet Lorraine’. Green Shoe Studio pidió la colaboración del cantante profesional Jacob Colgan que pone la voz y la guitarra.

Y la jugada les salió mejor de lo que esperaban. La historia no ha tardado en volverse viral hasta el punto que la canción llegó al nº1 de la lista de cantautores de iTunes y hasta se coló en el top10 general entre gente como Lady Gaga o Justin Timberlake.

Una canción que prueba como la música es una de las armas más poderosas del hombre y aunque Fred no cante, él dice que "tiene una voz horrible y asustaría a la gente", 'Oh Sweet Lorraine' es uno de las mayores baladas de amor que he escuchado.