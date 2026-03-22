De Hannah Montana a Miley Cyrus: personaje y artista se reencuentran en el programa especial del 20 aniversario de la serie

Los detalles La artista creció viendo cómo la luz de su alter ego en la ficción brillaba más que la suya propia. Fue en 2011 cuando decidió romper con todo ese pasado para emprender su propia carrera.

Miley Cyrus y su alter ego, Hannah Montana, revolucionaron a toda una generación con una serie que alcanzó audiencias de hasta 10 millones de espectadores en Disney Channel. En un especial por el 20 aniversario de la serie, Miley reflexiona sobre su relación con Hannah, afirmando que está orgullosa de haberla interpretado porque contribuyó a crear la artista que es hoy. Sin embargo, crecer bajo el peso de ser una estrella infantil no fue fácil. En 2011, Miley decidió romper con su pasado, reinventándose musical y personalmente. Su transformación culminó con su primer Grammy en 2024, consolidando su carrera independiente.

Hannah Montana y Miley Cyrus. Miley Cyrus y Hanna Montana. Personaje y artista. Artista y personaje. La real, la de verdad, creció viendo cómo la luz de la ficción brillaba más que la suya propia, en una doble identidad que, convertida en serie, revolucionó a toda una generación. Ahora, tanto la una como la otra se reencuentran en un programa especial con motivo del 20 aniversario de la serie.

De una cuyos episodios fueron los más vistos de Disney Channel, sumando cifras de hasta 10 millones de espectadores. "Me encantaba ser Hanna. Me encantaba ser Miley Cyrus", dice ella.

Y es que no ha sido fácil, pero se han reconciliado. Han logrado 'firmar la paz' desde que hace unos años Disney le entregase un premio. "Estoy aquí, orgullosa de haber sido Hannah Montana porque ella creó a Miley de muchas maneras", ha expresado.

Sin embargo, crecer con el peso de ser una estrella infantil no fue ni mucho menos sencillo. Fue en 2011 cuando decidió romper con ese pasado. Cuando decidió rebelarse. Cuando se cortó el pelo y se hizo algún que otro tatuaje. Cuando su forma de vestir fue, también, una declaración de intenciones.

Su música también lo fue, dejando de lado la imagen de niña buena para dar paso a Miley Cyrus. Para que la artista, la de verdad, tuviera su propia carrera.

Con los años, Miley ha logrado el éxito que se venía labrando desde niña, con ese primer Grammy conquistado en 2024 y que supuso la consagración de una estrella.

La de alguien que, tras años de lucha contra su alter ego, se convirtió en esa estrella a la que tantas veces interpretó.

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