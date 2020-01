Por primera vez en la historia, los Globos de Oro servirán un menú vegano a los invitados que acudan a su celebración el próximo 5 de enero en Los Ángeles.

"¡Novedad este año! Estamos trabajando por unos Globos de Oro más sostenibles sirviendo un menú completamente vegano el 5 de enero", ha señalado la organización desde su cuenta de Twitter.

'The Hollywood Reporter' ha anunciado que esta decisión es un cambio de última hora, ya que en diciembre se había previsto una oferta culinaria que contaba con un plato de pescado. El nuevo menú incluye, entre otros, una sopa de remolacha y un plato principal compuesto por ingredientes como setas, coles de bruselas y risotto.

Matthew Morgan, el chef del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, lugar donde se celebran los Globos de Oro, ha afirmado que recibió una llamada de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de organizar anualmente los premios, informándole del cambio, que llegaba con el fin de "mandar un buen mensaje".

"La crisis climática nos rodea y estábamos pensando acerca del nuevo año y la nueva década. Así que empezamos a hablar entre nosotros sobre qué podíamos hacer para enviar una señal", ha explicado el presidente de HFPA, Lorenzo Soria.

Además, ha expresado que no creen que vayan a cambiar "el mundo con una comida, pero decidimos tomar pequeñas medidas para llamar a la concienciación. La comida que comemos, el modo en el que es procesada, cultivada y desechada, todo eso contribuye a la crisis climática".

Además del menú vegano, HFPA planea reutilizar la alfombra roja de este año para futuras ediciones y, con el fin de reducir el uso de plástico, servir agua en botellas de cristal.

Las nominadas

'Marriage Story' de Noah Baumbach, parte como una de las favoritas de los premios, con seis nominaciones. También destacan cintas como 'The Irishman' o 'Once Upon a Time in Hollywood', película que luchará por el premio a la mejor comedia o musical, compitiendo con 'Dolemite is my Name', 'Jojo Rabbit', 'Knives Out' y 'Rocketman'.

'Marriage Story' y 'The Irishman' competirán en el apartado de mejor drama, junto a '1917', 'Joker' y 'The Two Popes'. En cuanto a las producciones de televisión, 'Chernobyl', 'The Crown' y 'Unbelievable' dominan las nominaciones con cuatro candidaturas cada una.

La española 'Dolor y Gloria' luchará por hacerse con el premio en la categoría de mejor película extranjera.