La Generalitat de Catalunya entrega sus Medallas de Oro a Joan Manuel Serrat y Núria Espert

¿Por qué es importante? Con este distintivo se reconoce el talento que han exhibido durante sus años de ejercicio profesional, así como su compromiso social y la proyección de la cultura catalana.

El cantante Joan Manuel Serrat y la actriz Núria Espert han recibido este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya de manos de su president, Salvador Illa. Con este galardón, las autoridades catalanas han querido reconocer el talento que han desarrollado durante sus años de ejercicio profesional, así como su compromiso social.

Asimismo, Serrat ha dado buena muestra de este último aspecto durante su discurso, en el que ha señalado que "si no hay libertad, no hay democracia", así como ha garantizado que "solo con un sistema que refuerce la tolerancia y la capacidad de convivir" se encontrará el camino que conduzca a la sociedad al futuro. Por su parte, la nieta de la actriz de 90 años ha sido la encargada de recoger el premio.

Premios a la lucha contra la censura y por la convivencia

Estas medallas no solo sirven para distinguir a Serrat y a Espert, sino para destacar los valores que han defendido durante sus carreras: la lucha contra la censura; por los derechos humanos, así como la proyección de la cultura catalana.

En el caso del cantante, siempre se le ha podido definir como una mezcla entre música, poesía y principios. "Creo en la democracia, la, tolerancia y el respeto al derecho ajeno", aseguró durante un discurso. Uno de esos derechos fue el que le quitó la dictadura franquista, cuando le impidió cantar la canción 'La, la, la' en catalán en Eurovisión, así que optó por no acudir al certamen que acabaría ganando Masiel.

Algo similar le ocurrió dos años más tarde. Su tema 'Fiesta' enfrentó a la censura franquista, puesto que en esa canción aseguraba que no se distinguía entre clases sociales, algo que no gustaba demasiado en la época y por lo que varias emisoras de Valladolid dejaron de emitirla. Finalmente, acabó cambiando la letra.

Por otra parte, decidió exiliarse durante un año a México después de criticar al régimen porque decía que prefería pasar miedo que vergüenza.

Con todo, esta medalla honra quién es y lo que hizo: ser un referente de la canción protesta.

