'Destripando' a Pascu y Rodri: cómo un proyecto sobre mitos y cuentos se ha convertido en un fenómeno con millones de seguidores

Pascu y Rodri, creadores de 'Destripando la Historia', han transformado mitos y relatos clásicos en canciones humorísticas, logrando un fenómeno de masas en España y Latinoamérica. Comenzaron cantando en el instituto y pasaron por pequeñas salas, hasta llegar a reunir a más de 15.000 personas en conciertos. Aunque su crecimiento parece vertiginoso, lo vivieron con naturalidad. El reto fue enfrentar los inicios, más que el éxito. Su estilo mezcla humor con la crudeza de las historias originales. Su última obra, una adaptación de 'La Odisea', busca entretener.

Puede que todavía no sepan quiénes son, pero Pascu y Rodri llevan años colándose en millones de pantallas y auriculares. Son los creadores de 'Destripando la Historia', un proyecto que convierte mitos, dioses y grandes relatos clásicos en canciones con humor y que ha terminado convirtiéndose en un fenómeno de masas en España y Latinoamérica.

Empezaron cantando en el instituto, después pasaron por pequeñas salas y hoy son capaces de reunir a más de 15.000 personas en un solo concierto. Un crecimiento que, visto desde fuera, parece vertiginoso, pero que ellos han vivido con naturalidad. "Había 1.000 personas y para nosotros era… un día más", recuerda Rodri sobre uno de sus primeros grandes saltos.

De hecho, lo más difícil no fue enfrentarse al éxito, sino a los comienzos. "Da bastante más miedo enfrentarte a tus compañeros de clase cuando tienes 15 años que a 1.000 desconocidos que han venido a verte porque te quieren", explica Pascu. El público cambia, pero los nervios no siempre van donde uno espera.

Su sello está claro: cantar cuentos y mitos con mucho humor, sin rebajar del todo la crudeza de las historias originales. "Quizá son historias muy fuertes para que las escuche un niño, pero es que estas historias las han escuchado niños desde siempre", defiende Pascu. Porque los mitos, dicen, no se han suavizado con el tiempo, solo se han reinterpretado.

Su última creación es Ulises, una adaptación musical de 'La Odisea', hecha con respeto y cierto rigor, pero sin pretensiones académicas. Para Rodri, el objetivo es mucho más sencillo: "Mi interés es el entretenimiento, hacer reír y subirme a un escenario con mi amigo".

Los números respaldan la fórmula. Algunos de sus vídeos superan los 45 millones de reproducciones y varios de sus próximos conciertos ya han colgado el cartel de entradas agotadas. El primer concierto de 2026 será en el Movistar Arena de Madrid, la confirmación de que aquello que empezó como un juego entre amigos se ha convertido en uno de los proyectos musicales más seguidos del panorama digital.

