De Aznar a Sánchez pasando por Rajoy: ¿tienen éxito entre los lectores los libros de los políticos?

Cada vez más políticos españoles, desde presidentes hasta dirigentes autonómicos, publican libros que llenan las estanterías de las librerías, aunque su acogida no es la esperada. A pesar de las estrategias de autopromoción, la ciudadanía sigue recelosa de los escritos de figuras como Rajoy, Aznar, Zapatero o González. Excepto Adolfo Suárez, todos los expresidentes han publicado libros, con Rajoy vendiendo 80.000 ejemplares y Aznar con una decena de títulos. Sin embargo, el interés del público se centra más en sus acciones políticas que en sus reflexiones escritas, dejando sus libros como meros objetos de escaparate.

Y es que salvo Adolfo Suárez todos los expresidentes cuentan con al menos un libro. Hay quien, como Rajoy, ha tenido un éxito más que notable vendiendo 80.000 ejemplares. Hay quien, como Aznar, lleva ya una decena de libros publicados.

De reflexiones. De memorias. De sus pensamientos sobre el estado actual del país que, tras dejar la política, han suscitado cierto interés. "El de Aznar se vendió relativamente bien", cuenta un librero.

País del que escribe Aznar que preside actualmente Pedro Sánchez. Más que conocido es el 'Manual de resistencia' al que tantas veces ha acudido. Ha vendido unas 1.000 copias.

Y sí, también hay más políticos que se dedican a escribir. Porque no es solo cosa de presidentes o expresidentes. Porque los Alfonso Guerra y los Pablo Iglesias también cuentan con algún que otro libro.

Ya sean de izquierdas o de derechas, pocos han resistido la tentación de dejar sus opiniones por escrito. "Yo voy a dar una opinión que lógicamente es la mía", llegó a decir Mariano Rajoy.

Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de libros publicados, del autobombo y de que ocupan un lugar privilegiado en las librerías la ciudadanía sigue recelando de sus textos y siguen estando más preocupados por lo que hagan en política más que por lo que cuenten de ella.

