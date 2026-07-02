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La Galicia olvidada reivindicada por Forges: A Fonsagrada inaugura un museo dedicado a uno de los humoristas gráficos más importantes de España

Los detalles En la tierra de sus padres se inaugura este fin de semana un centro abierto con las viñetas del artistas en las que durante años reivindicó la cultura y fue muy crítico con los políticos.

La Galicia olvidada reivindicada por Forges: A Fonsagrada inaugura un museo dedicado a uno de los humoristas gráficos más importantes de España
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Mariano y Concha este fin de semana estrenan casa. Porque Forges va volver a sus raíces, se va a inaugurar en A Fonsagrada, un pueblo de Lugo de 3.000 habitantes, un museo homenaje al artista. Era la tierra de sus padres y se ha rehabilitado el antiguo Ayuntamiento para el sábado abrir allí, con la presencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el único lugar en toda España dedicado exclusivamente a uno de los humoristas gráficos más importantes de la historia. Las paredes de ese espacio se llenarán de sus dibujos, de las viñetas que durante años contaron la historia de España y, en concreto, de Galicia.

Allí se expondrán las muchas viñetas que hizo para reivindicar la Galicia abandonada por las instituciones, que el representaba en esa A Fonsagrada de sus padres, que ahora verá cómo él, con su espíritu, sigue luchando contra el olvido.

Hay que tener en cuenta que la familia de Forges ha repartido su obra solo entre tres entidades: la Biblioteca Nacional, la Universidad de Alcalá y en el sitio más especial, el pueblo de su padre, A Fonsagrada. Entre el paisaje espectacular de esa localidad se encuentra el edificio del antiguo Ayuntamiento, transformado en un museo contemporáneo dedicado al humorista gráfico en un proyecto de arquitectos locales, de Adrián López.

La familia de Forges se ha implicado en su museo, querían que fuese un centro abierto, que todos pudiesen disfrutar y con mucho que contar. Con libros, objetos personales y, lo más importantes, sus viñetas. Esas con las que durante años reivindicó a diario la cultura y fue muy crítico con los políticos y con la precariedad laboral. También se unió a la lucha por la igualdad de género y pidió que no nos olvidáramos de los refugiados, que no les diéramos la espalda. Viñetas que siguen siendo muy actuales.

Puso el foco, además, en temas locales porque no olvidó sus raíces. A A Fonsagrada, eterna olvidada, directamente le dedicó una serie de viñetas. En ellas denunciaba que "polígono y residencia son de gran urgencia" y, de paso, reclamaba agua. Pedía, nombrando a la Xunta, que se bendijera a A Fonsagrada. Y respaldó también a los manifestantes que en 1991 tomaron el Concello para defender sus derechos. El mismo sitio que ahora se ha convertido en su museo.

Cultura y lucha social, pasado y presente, todo converge en este espacio museo Forges para poner el foco en la Galicia olvidada.

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