La galería MEMORIA debuta en la feria ARCOmadrid 2026 y presenta la primera exposición en España de Trine Ellitsgaard

La artista textil contemporánea Trine Ellitsgaard presenta su obra 'Estructuras sensibles' en la galería MEMORIA en el marco del ARCOmadrid.

Los detalles Este espacio participa por primera vez en el evento y presenta, en paralelo, una doble exposición en sus sedes de Centro y Carabanchel con motivo de la Semana del Arte Madrid 2026.

ARCOmadrid 2026 celebrará su 45ª edición del 4 al 8 de marzo en IFEMA, destacando la primera exposición en España de la artista textil Trine Ellitsgaard. La galería MEMORIA participa por primera vez en el Programa General de la feria y presenta una doble exposición en sus sedes de Centro y Carabanchel. Este debut refleja una renovación generacional en ARCO y reafirma su enfoque en la escena histórica y contemporánea de América Latina. La muestra incluye obras de artistas como Graciela Iturbide y Roser Bru, abordando temas de memoria, exilio, poder e identidad. 'El Camerino' de Terry Holiday explora la teoría queer, mientras que 'Estructuras sensibles' de Ellitsgaard destaca por su enfoque en diseño, territorio y memoria.

El arte ha llegado una vez más a la capital española de la mano de ARCOmadrid 2026, feria que celebrará su 45ª edición del 4 al 8 de marzo en IFEMA y diferentes galerías. Así, este evento presentará la primera exposición en España de la artista textil contemporánea Trine Ellitsgaard.

La galería MEMORIA participa por primera vez en el Programa General de ARCOmadrid y presenta, en paralelo, una doble exposición en sus sedes de Centro y Carabanchel con motivo de la Semana del Arte Madrid 2026. Así, supone una apuesta decidida por la feria y un paso relevante en la consolidación del proyecto.

Este debut se enmarca en un contexto de renovación generacional dentro de ARCO y reafirma una línea curatorial centrada en la revisión de la escena histórica y contemporánea de América Latina. Durante la primera semana de marzo se presentará 'Estructuras

sensibles', primera exposición en España de la artista danesa Trine Ellitsgaard, residente en Oaxaca (México) desde hace más de tres décadas.

Así, MEMORIA presenta una selección de su programa con obras de Graciela Iturbide, Roser Bru, Guillermo Núñez, Antonio Romero, Antonio Pichillá Quiacaín y Armando Cristeto, junto a un Artist Project –titulado El Camerino– dedicado a Terry Holiday, quien estará presente en el booth durante la feria.

En este contexto, el diálogo entre las obras articula una reflexión sobre memoria, exilio, poder e identidad en el contexto latinoamericano. Por su parte, Graciela Iturbide ocupa un espacio central tras la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, presentando algunas de sus imágenes más reconocidas.

Entre otros, la obra monumental 'España en el corazón' (1983) de Roser Bru aborda el exilio republicano y la Guerra Civil española desde la relectura del miliciano caído de Robert Capa. Guillermo Núñez y Antonio Romero examinan las estructuras de poder y violencia política desde Chile y El Salvador.

Armando Cristeto, con su serie 'Apolo Urbano', explora identidad y deseo desde una aproximación experimental al medio fotográfico, mientras que Antonio Pichillá Quiacaín recupera el textil ancestral maya tz’utujil como espacio de memoria, afecto y resistencia.

'El Camerino' de Terry Holiday anticipa debates centrales de la teoría queer: el cuerpo como ensamblaje, como superficie intervenida y como territorio político. Para ARCOmadrid 2026, MEMORIA recrea su camerino con la presencia de la artista en un performance continuo a lo largo de la feria.

Este proyecto desplaza el centro del relato artístico: lo que fue relegado al espectáculo y considerado práctica menor se revela como una investigación conceptual compleja. 'El Camerino' no solo pone en valor una biografía individual, sino que contribuye a reconfigurar la cartografía del arte contemporáneo, reconociendo en la producción de esta artista un espacio muy sofisticado de experimentación estética y política.

De esta manera, esta obra reúne patchworks, dibujos, acuarelas y collages desde los años 70 hasta 2026, evidenciando la continuidad entre práctica escénica y producción visual. Asimismo, articula una red afectiva y estética en diálogo con fotografías de Adolfo Patiño, Armando Cristeto, Yolanda Andrade y Teresa Margolles, que acompañan su trayectoria.

'Estructuras sensibles'

Una de las obras más destacables de la galería es 'Estructuras sensibles', la primera presentación en España de la artista danesa Trine Ellitsgaard. La muestra reúne textiles, objetos y obras en papel japonés bordadas con pelo de caballo que entienden la fibra como estructura y como archivo: un espacio donde convergen diseño, territorio y memoria.

Formada en Dinamarca como tejedora, Ellitsgaard dialoga con el legado de Anni Albers al concebir el textil como sistema de pensamiento capaz de articular ritmo, tensión y variación, pero desplaza esa tradición hacia una experiencia situada y profundamente vinculada al contexto oaxaqueño.

Muchas obras emplean materiales reciclados –como el agave desechado tras la producción de mezcal– y tintes naturales como la cochinilla, condensando una ética de sostenibilidad y respeto por los ciclos naturales y dignificando materiales humildes. Mientras que, a su vez, la presencia de oro, plata o cobre introduce una vibración lumínica especial, pero desde una escala íntima y minimalista.

Por ello, en la obra de Ellitsgaard, como en todo tejido, la fuerza no reside en un solo hilo sino en la relación que los sostiene ya que la urdimbre danesa aporta claridad y contención; la trama oaxaqueña introduce espesor simbólico y vitalidad material. Esa interdependencia afirma la potencia singular de su obra.

Ellitsgaard ha expuesto en museos de México, Estados Unidos y Europa y es guardiana del legado de Francisco Toledo en instituciones fundadas por él como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.