Love of Lesbian anuncia un parón tras 25 años de "actividad ininterrumpida": "No sabemos muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde"

Love of Lesbian ha anunciado un parón tras 25 años de carrera, comunicándolo a través de un vídeo en sus redes sociales. La banda ha explicado que es momento de "bajar el telón por un tiempo", aclarando que no es un adiós definitivo, sino un "hasta pronto". Antes de retirarse, realizarán una última gira que comenzará en México en marzo, visitando varias ciudades y festivales. También tienen programadas fechas en España, Sudamérica y Europa. El grupo ha expresado su deseo de que estas últimas presentaciones sean memorables para sus seguidores, enfatizando que este viaje de un cuarto de siglo ha sido invaluable.

Love of Lesbian han anunciado este viernes un parón tras 25 años sobre los escenarios. Lo la hecho en sus redes sociales, donde el grupo ha publicado un vídeo en el que ha expresado que "hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén".

"Tras 25 años de actividad ininterrumpida, de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales, y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo", han señalado, al tiempo que han destacado que "no es un adiós, pero sí un hasta pronto de largo aliento".

Así, la banda de indie ha manifestado que quieren "que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido" que han compartido con sus seguidores. Sin embargo, han señalado que "antes de que las luces se apaguen", les queda "una última travesía por delante; un brindis transversal por todo" lo que fueron, son y serán.

"Nuestro ejército de salvación volverá a desfilar por última vez. Empezaremos cruzando el charco en marzo, sintiendo el abrazo de México desde el Vive Latino del 14 de marzo, pasando por la mística del Teatro Metropolitano de Querétaro, el Teatro de la Paz en San Luis de Potosí, el Foro del Lago en León, el Auditorio Telmex de Guadalajara y ese rugido final en el Festival Tecate Pa'l Norte de Monterrey", ha indicado el grupo español formado en Cataluña.

"Queremos que estas noches, tanto en la cercanía de los auditorios como en el fragor de los festivales, sean el desenlace perfecto de un capítulo que ha definido nuestras vidas", han expresado, a lo que han apostillado que "el mapa no termina ahí", ya que tienen "citas imprescindibles como el Sonorama Ribera, SanSan o las Noches del Botánico".

De esta forma, Love of Lesbian ha señalado que "la travesía se extenderá con próximas fechas en España, Sudamérica y Europa, buscando el momento de concretar ese adiós pendiente con quienes tanto" les han dado "a lo largo de estos años". "Nos retiramos de los focos sin saber muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde, pero con la certeza de que este viaje de un cuarto de siglo ha valido cada segundo de insomnio", han defendido.

Finalmente, el grupo ha pedido que sus fans les sigan "en la complicidad de los teatros o bajo el cielo de los grandes festivales". "Hagamos que estas fechas sean el hito que vuestra memoria nunca quiera borrar. Nos vemos en el último verso", ha concluido la banda española de indie.

