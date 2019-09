Es casi imposible no pensar en 'Pretty Woman' cuando se piensa en Julia Roberts, o viceversa. Sin embargo, la actriz ha revelado que estuvo a punto de abandonar la película, considerada una de las más importantes dentro del género romántico, debido al final que aparecía en el guion original del largometraje.

En una entrevista para la revista 'Variety', realizada por la también actriz Patricia Arquette, Roberts ha explicado cómo, cuando participó en el 'casting' para la película, entonces llamada '3.000', esta terminaba de un manera mucho menos romántica. Ambas mujeres acudieron, de hecho, a la audición, de la que Arquette recuerda un final "muy duro" en el guion.

En el texto original, el personaje de Edward Lewis, interpretado por Richard Gere, echaba a Vivian de su coche, le tiraba los 3.000 dólares que le había prometido y se iba, abandonándola en un callejón. "Conseguí el papel en 3.000, pero no tenía ningún interés en estar en una película como esa", ha expresado Julia Roberts.

Curiosamente, su interpretación quedó en el aire tan solo tres días después de conseguir el papel a causa de la quiebra del estudio encargado de la película.

Por suerte, un productor conservó el guion y este llegó hasta Disney. "Pensé: '¿Disney? ¿Van a animarla?'. Garry Marshall vino y, como era un ser humano genial, sintió que sería justo conocerme, ya que había tenido el trabajo durante tres días y lo había perdido. Cambiaron todo y se convirtió en algo que iba conmigo", ha contado la actriz. La compañía de Mickey Mouse hizo posible que la película terminase como lo hizo, de una manera mucho más típica de un cuento de hadas.

No obstante, en la entrevista, Patricia Arquette ha planteado la posibilidad de una nueva versión del filme con el guion original. Una propuesta a la que Roberts se ha negado rotundamente: "No pude hacerlo en su momento. No podría hacerlo ahora. Gracias a Dios que el proyecto se desmoronó".