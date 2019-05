La gran final de Eurovisión 2019, la más abierta de los últimos años, ha arrancado con el espectacular aterrizaje figurado de un avión en pleno recinto del festival y con el desembarco de los 26 países a concurso, entre ellos España, representada por Miki y el tema 'La venda'.

Malta

Malta ha abierto el festival de Eurovisión 2019 con un espectáculo audiovisual. Su representante, Michela Pace, con apenas tiene 18 años es la ganadora de la última edición de 'Factor X' en su país. La joven ha acabado la actuación de su tema 'Chamaleon' fundida en un abrazo con su cuerpo de baile.

Albania

Tras Malta, ha sido el turno de Albania. Jonida Maliqi ha aceptado el desafío de mostrar a toda Europa lo que es capaz de conseguir con su potente voz con el tema 'Ktheju tokës' (Volver a la tierra), íntegra en su propio idioma.

República Checa

República Checa ha salido al ruedo con el trío juvenil Lake Malawi y su canción 'Friend of a friend'. A pesar de su juventud, la banda cuenta con un circulo de fans sólido y una letra escrita en inglés con la que pretendían arrasar en la gala de Eurovisión.

Alemania

El dúo 'S!sters' han interpretado 'Sister', una canción sobre la sororidad. En la edición de 2018 el país quedó en cuarto puesto.

Rusia

Es la segunda vez que el país confía en Sergey Lazarev para ir a Eurovisión, después de que en 2016 quedara en tercer puesto. En esta ocasión, ha interpretado 'Scream', una balada con una gran puesta en escena que, según los internautas, pone la piel de gallina.

Dinamarca

Leonora, representante de Dinamarca, ha llevado a Tel Aviv una motivadora canción. Su tema 'Love is forever' es un canto al amor y a la belleza de la vida.

San Marino

Este país ha apostado para esta edición de Eurovisión por el cantante de origen turco, Serhat con su canción 'Say na, na, na'. A pesar de que ya representó a San Marino en 2016 sin éxito, ha vuelto con más ganas que nunca.

Macedonia

Tamara Todevska ha acudido por cuarta vez al festival de Eurovisión. En esta ocasión lo ha hecho con la canción 'Proud', un tema de ritmo lento en el que la potente voz de Todevska ha sido la protagonista.

Suecia

Suecia ha sido la primera de las favoritas en pisar el escenario de Eurovisión. John Lundvik ha interpretado el tema 'Too late for love' acompañado de un coro gospel. El tema partía desde la tercera posición de favorito en las casas de apuestas, solamente por detrás de Australia y Países Bajos.

Eslovenia

Un dúo de música alternativa que se conoció a través de las redes ha dado vida al escenario durante el turno Eslovenia. La pareja, formada por Zala Kralj y Gašper Šantl, ha representado a su país en Tel Aviv con el tema 'Sebi', que mezcla un estilo indie con sonidos de sintetizador y guitarra eléctrica.

Chipre

Tamta, originaria de Georgia pero emigrada a Grecia, ha defendido 'Replay' con una impresionante puesta en escena para llevar a Chipre a lo alto de la tabla.

Países Bajos

Duncan Laurence era el favorito a ganar el festival de Eurovisión 2019, según las casas de apuestas. El representante de Países Bajos ha defendido el tema 'Arcade', una canción intimista y de ritmo pausado que, según Laurence, habla sobre el anhelo.

Grecia

El país heleno ha llevado una propuesta distinta a las que habitualmente nos tiene acostumbrados en Eurovisión. Se trata de 'Better love', una canción lenta interpretada por Katarina Duska.

Israel

El representante de Israel, anfitrión de esta edición, ha interpretado 'Home'. El país ha dejado atrás la estela colorida y animada de 'Toy' para ofrecer una canción que habla del empoderamiento y la fe personal.

Noruega

Noruega, en su línea, no ha dejado indiferente. En este caso con 'Spirit in the sky', un canto a la lucha por la igualdad de derechos, interpretada por KEiiNO.

Reino Unido

Michael Rice ha defendido a Reino Unido en Eurovisión con el tema 'Bigger than us' tras haber ganado un 'talent show' en su país. El joven inglés, de 21 años, sufrió acoso escolar cuando era adolescente y ahora lucha activamente contra el bullying.

Islandia

Islandia ha presentado en la gala final de Eurovisión con una de las apuestas más transgresoras de la mano de Hatari. Con el tema 'Hatrid mun sigra', los islandeses han revolucionado Eurovisión con una clara referencia al BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación y Sumisión, Sadismo y Masoquismo).

Estonia

El representante de Estonia ha sido Victor Crone, que ha sido elegido para representar a su país tras arrasar en el Eesti Laul 2019 con su tema ' Storm'. Se trata de un himno pop electrónico de estribillo pegadizo y con un estilo similar al del reconocido Dj Avicii.

Bielorrusia

Zena, representante de Bielorrusia, ha sido la cantante más joven de todo el festival con tan solo 16 años. Zena ha interpretado su tema 'I like it', con coreografía incluida y acompañada por dos bailarines.

Azerbaiyán

Chingiz ha subido al escenario a dos robots para representar a su país con Truth' (Verdad), una canción con un ritmo electrónico y bailable.

Francia

Francia ha presentado este año a Bilal Hassani, un joven de 19 años que ha conquistado a los fans del festival con su tema 'Roi', un canto a la libertad y a la defensa de los derechos LGTBI.

Italia

Alessandro Mahmood, el representante de Italia, ha intentado ganarse al público con 'Soldi', un pegadizo tema en italiano con algunas estrofas en árabe.

Serbia

Nevena Božovic se ha subido por tercera vez al escenario en el certamen. Esta vez lo ha hecho con el tema 'Kruna', que significa 'corona', en el que ha demostrado su gran voz.

Suiza

Luca Hänni ha presentado presenta 'She got me', una canción escrita por él mismo con la ayuda de unos compositores. El joven, que fue elegido de manera interna por la televisión pública del país, dice que con su canción pretende "difundir alegría por vivir".

Australia

Por delante de España ha actuado Australia, que se postulaba como una de las favoritas. Kate Miller-Heidke ha defendido el tema 'Zero Gravity' con una puesta en escena espectacular.

España

Y por fin ha llegado el turno de Miki Núñez. Nuestro representante en Eurovisión 2019 ha hecho una actuación magnífica de 'La Venda' y ha acabado abrazado al cuerpo de baile. A ritmo de rumba, puedes ver la actuación de Miki en este vídeo.