Eurovisión también tiene su certamen para los más pequeños. Se conoce como el Festival de la Canción de Eurovisión Junior y se celebra todos los años desde 2003. El de este año tendrá lugar el próximo mes de noviembre y reunirá un total de 16 países. Entre ellos los Big Five, un hecho que no ha ocurrido en toda la historia del concurso (unos 20 años, ya que el primer certamen se celebró en 2003). ¿Y quiénes son los Big Five? Se preguntarán algunos. Son España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. El motivo por el que reciben este nombre no es otro que la aportación económica (una más cuantiosa que la del resto de participantes) que hacen cada uno de ellos a la entidad organizadora del evento: Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Más allá de la participación de estos cinco países también está el estrene de Estonia en el certamen, quien lo hará desde Francia. Allí, al Palais Nikaïa de Niza, acudirán los 16 participantes. Es decir, Albania, Alemania, Armenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Ucrania y Reino Unido. Todos buscarán hacerse con el mini micrófono de cristal y con la posibilidad de acoger el certamen del próximo año.

Quién representa a España en Eurovisión Junior 2023

Ese será el objetivo de Sandra Valero, la valenciana que representará a España con un tema que todavía está por descubrir. Se trata de una cantante, actriz y modelo de Benetússer, Valencia, que proviene de una familia muy ligada a la música; desde sus bisabuelos y su abuela hasta su tío y su padre, estos últimos músicos y compositores. La pequeña ha publicado varios temas propios y también ha participado en otros talents en televisión como 'Idol Kids' y 'La Voz Kids'. Actualmente representa el papel de Mowgli de 'El libro de la selva' en una compañía de teatro local. Sandra se declara "fan incondicional" de la cantante Aitana.

Así, la de Niza será la quinta participación consecutiva de España en Eurovisión Junior tras el regreso al festival infantil con Melani García y 'Marte' en 2019. Hasta el momento, España solo se ha llevado el mini micrófono de cristal en una ocasión; con María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla'. Quien también acumula dos victorias, pero más seguidas, es Francia. Tras la victoria el año pasado de Lissandro con la canción 'Oh Maman!', la de Niza será la segunda vez en solo tres años que Francia organice el certamen europeo en su versión junior. El evento se celebrará bajo lema 'Héroes' con el que los organizadores buscan empoderar a los niños y niñas inspirándose en los superhéroes y superheroínas de los cómics y el cine.

Cuándo es Eurovisión Junior 2023

El espectáculo podrá seguirse desde el canal oficial de YouTube de Eurovisión Junior el próximo 26 de noviembre. Y no solo verse, los espectadores también podrán votar por su participante favorito, a falta de que el propio certamen publique las normas y los plazos para hacerlo. Eso sí, si sigue vigente la normativa del año pasado, se permitirá votar a su propio país, siempre que éste participe.