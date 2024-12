'¿Es el enemigo?', una película homenaje a Miguel Gila: el cómico que hizo reír a España en tiempos de guerra

En un país devastado por la guerra, donde el humor parecía un lujo prohibido, Miguel Gila fue capaz de unirnos a todos en una carcajada. Su risa se convirtió en el refugio de una nación rota, un alivio a la desesperanza de aquellos tiempos oscuros. Este viernes, 13 de diciembre, llegará a los cines '¿Es el enemigo?', un homenaje a uno de los cómicos más grandes de España y a su única manera de abordar lo imposible: con humor.

La vida de Gila no es solo la de un humorista; es la de un hombre que sobrevivió a un país en ruinas, a una guerra civil que le arrebató todo, y aun así, logró encontrar una forma de hablar de lo trágico con la ligereza que solo la comedia puede ofrecer. A los 17 años, el joven Gila se enfrentó a una España destrozada por un golpe militar y tres años de guerra. La risa, entonces, parecía un acto de resistencia.

"Me he encontrado en situaciones muy graves, tremendas, y he podido salir de ellas gracias al humor", decía Gila sobre su vida durante los años más oscuros. A través de su comedia, hizo lo impensable: reírse del sufrimiento, de la violencia, y de la absurda guerra que nos dividió.

Su icónica interpretación de las conversaciones telefónicas con el enemigo, cuando se atrevió a marcar al otro lado de la línea y preguntaba con una mezcla de miedo y sarcasmo: "¿Van a venir muchos? No sé si habrá balas para tantos", se convirtió en un símbolo de su capacidad para ridiculizar lo absurdo. En sus manos, la guerra, que nunca tuvo gracia, era transformada en una parodia.

La película profundiza en su particular forma de ver el mundo. Basada en las memorias de Gila, la cinta captura el momento exacto en el que el cómico decidió que su respuesta a la violencia y la muerte sería el humor.

Un diálogo de la película refleja perfectamente su esencia: "Lo malo de la guerra es que uno nunca sabe ni cuándo ni dónde ni nada, no te avisan con tiempo de las cosas".

La película es más que un homenaje a un hombre, es un recordatorio de cómo el humor puede ser un salvavidas en los momentos más oscuros, una fuerza que desafía lo inevitable, que convierte en risa lo que solo podría ser llanto.

Miguel Gila, que en plena guerra española pudo hacer reír a los demás a través de un teléfono, se convirtió en un maestro de la comedia que desnudó la contradicción y el absurdo de un conflicto que, sin él, hubiera sido solo tragedia.

Este 13 de diciembre, '¿Es el enemigo?' Nos invita a recordar a Gila no solo como el cómico que supo reírse de la guerra, sino como el hombre que entendió que, a veces, para sobrevivir, solo queda reír.