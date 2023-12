La muerte de Itziar Castro ha sacudido al mundo del cine y de la cultura en España. En una carta escrita en 'El Mundo', el actor, director y guionista de cine Eduardo Casanova se ha despedido de la actriz, a quien dirigió en 'Pieles' en un papel que le valió la nominación al Goya a mejor actriz revelación.

"Sí. Ésa es la primera palabra que salía por la boca de Itziar Castro si le proponías algo. Sí a mí, y sí a casi todo", comienza Casanova, que ahora dice entender "perfectamente" esos síes de Castro: "El 'sí' de Itziar Castro a estar en todo lo posible es el 'sí' más necesario que esta industria, nuestro público y este país no sabíamos que necesitabamos".

Cuenta Casanova que antes de ese papel en 'Pieles', Castro llevaba "años" intentando hacerse un hueco en la industria haciendo todo tipo de papeles. Sin embargo, "no era suficiente", lamenta, pero finalmente "consiguió" tener una carrera, algo que era "díficil" que no consiguiese dada la "fuerza de Itziar por luchar, por pertenecer", algo que es propio de "las deportistas de elite".

"¿Por qué era tan importante para ella y todxs nosotrxs? Primero, porque un talento actoral así lo debe ver todo el mundo. Todo el mundo tenía que ver como una actriz gorda, lesbiana y sin miedo a posicionarse políticamente aparecía a menudo en el 'prime time' de sus televisiones haciendo personajes que no tenían siempre que ver con su físico (algo muy díficil de conseguir): en películas más mainstream, en películas más indies, posando desnuda, posando vestida, en cortometrajes, en photocalls, en series de televisión... Haciéndose visible", defiende Eduardo Casanova.

El director insiste en esa idea de hacerse "visible" y de que "todxs la hagamos visible": "Publiquemos sus fotos en Instagram; recordemos que estuvo nominada a los Premios Goya como actriz revelación, y que aunque no se lo llevó, todo el mundo entendió que fue la ganadora; hablemos del cortometraje que acaba de dirigir, 'La cita'; y devolvámosle todos esos favores que ella siempre nos hizo, incluso sin pedírselo, cuando necesitábamos hacernos visibles".

"A mí me habría gustado hacer más feliz a Itziar y haber rodado más con ella después de Pieles. No pudo ser. Pero como la conozco, sé que lo que más feliz le puede hacer ahora es que todxs la hagamos VISIBLE", añade. Por último, da las gracias a Benja de la Rosa por presentársela y a José Cerqueda por proponérsela para 'Pieles'. "Itzi, gracias y perdón. Te quiero, Edu", concluye.