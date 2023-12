Itziar Castro visitó el pasado mes de febrero el plató de La Roca, donde hizo un alegato en defensa del amor propio y afirmó que ella no hacía "apología de la gordofobia, pero sí de ser feliz y quererse a una misma". "A partir de ahí, yo tengo una enfermedad que me trato, cuido mi alimentación, hago mis análisis. Pero detrás de lo que ves en una persona, hay mucho más, no solo el físico, aunque soy feliz y me quiero, porque si no me hubiese querido cuando me hacían bullying y me pegaban o insultaban, no estaría aquí hoy", expresó la actriz.

Además, Castro contó cómo afrontaba los insultos que recibía: "Cuando a mí me han insultado y me han llamado gorda, dices, vale, ¿y ahora qué?", declaró, tras lo que manifestó que "las palabras tienen el poder que nosotros les queramos dar, y las tenemos que relativizar". "En el momento en el que alguien te insulta con una palabra y tú le desarmas, se ha acabado el juego", manifestó.

En este sentido, la actriz afirmó que "le damos mucho peso" a las palabras, sobre todo, "cuando eres adolescente y recibes bullying, porque no tienes las herramientas de poder decir que son palabras y que no te van a afectar". "Evidentemente te duelen, pero es importante la educación en valores y la salud mental", subrayó.

En otro momento de la entrevista, la actriz contó qué consideraba "lo mejor" de su profesión y, para hacerlo, contó una anécdota: "El otro día di el pregón en un pueblo por carnaval y vino uno de los que me hacían bullying a pedirme una foto". "Yo siempre hago la coña de que eso es la mejor venganza, pero no es venganza, es que al final cuando una trabaja e intenta conseguir sus sueños y llega a ser conocida, resulta que esas personas que te odiaban en un momento, ahora te admiran, y eso también es un mensaje para todos", subrayó.

De esta forma, Itziar Castro destacó que "hay una cuestión de ser parte de la manada". "Mucha gente insulta, sobre todo cuando eres pequeño, para no ser insultado. Te sumas al grupo", señaló, a lo que añadió que es algo que también "hacen mucho los políticos, el atacar para que no se fijen en uno mismo".

Asimismo, Castro habló de los trabajos "más raros" que ha hecho, aunque antes contó una anécdota de una proposición que le hicieron cuando todavía no era famosa: "Me ofrecieron una vez hacer una película X, pero no era una película X al final, sino que era una excusa porque quería acostarme conmigo un periodista". "Esa persona me dijo que sería un vídeo muy bonito, pero que no lo vería nadie, que era solo para él", relató la actriz, quien indicó que entre sus trabajos más curiosos estaba el de hacer "antistripteases en despedidas de soltero y soltera", el de hacer de "camarera rusa falsa o de Mickey Mouse en cumpleaños", y también fue "directora de casting".

"He hecho castings a gente que hoy es más famosa que yo", expresó, tras lo que explicó en qué qué consiste un 'antistriptease': "En las despedidas de soltero estaba el striptease, y luego estaba el antistriptease, que lo hacíamos los actores, y era más cómico; en mi caso me quedaba totalmente desnuda, e iba con un body con los pechos y el 'parrús' pintado", concluyó.