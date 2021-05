La actriz Natalia de Molina se ha abierto en canal en sus redes sociales para confesar cómo fue su infancia. De Molina, ganadora de dos goyas, es una de las actrices más reconocidas de los últimos años, pero ahora ha querido recordar en sus redes sociales quién era antes de alcanzar el éxito cinematográfico.

Con una imagen en la que se puede ver a la actriz jienense de niña, vestida de chándal en lo que podría ser una fotografía en el colegio, ha querido desmembrar cómo fueron aquellos años.

"Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas", comienza ha expresar la actriz en una dura 'carta' abierta en la que confiesa algunos de los problemas económicos que atravesaban en su casa.

"Vengo de una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia", asevera.

Y la artista zanja con un mensaje algo más esperanzador: "Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos. Y me veo ahí... ahí... tan chiquitita... tan sola... ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas".

El duro y bonito reflejo que la artista ha querido hacer de su antiguo 'yo' no ha pasado desapercibido en la red social, donde ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de profesión, como Paco de León o Inma Cuesta.

"GRACIAS por compartir algo tan íntimo, doloroso y hermoso a la vez. Abrazo a esa niña y te abrazo a ti", ha apostillado Inma Cuesta, mientras que sus fans han querido mandarle mensajes de apoyo.