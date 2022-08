Corría el año 1978 cuando el mundo vio por primera vez la adaptación a la gran pantalla de 'Grease'. La historia de amor veraniego (y luego, posterior) entre la dulce e ingenua Sandy y el chulito del instituto Danny Zuko, plasmada en el cine pero procedente del musical homónimo de Jim Jacobs y Warren Casey, de 1971, fue toda una revolución: aquel año se convirtió en la película musical más taquillera de la historia, con un inmenso éxito tanto a nivel de crítica como de audiencia. Años después, décadas después incluso, sigue siendo una película de culto, un clásico para muchos.

El musical, protagonizado por Olivia Newton-John y Jonh Travolta, ha seguido marcando a muchas generaciones: hace solo unos años más de medio millar de objetos y prendas de la grabación salieron a subasta, alcanzando los 360.000 euros. Entre todos esos productos subastados estaba la mítica chaqueta de cuero o el pantalón que llevaba la Sandy renovada, la transformada, la que había dejado de ser una niña. Por aquel entonces, la actriz que encarnaba a la protagonista aún no sabía cuál había sido la receta secreta del musical, la que había hecho que triunfara tanto. "Ojalá supiera el secreto de 'Grease', porque entonces habría hecho otra película".

'Grease' permanecerá en los anales de la historia y la cultura por siempre, aunque sus protagonistas vayan diciendo adiós. Este lunes 8 de agosto, por ejemplo, el marido de la actriz, John Easterling, anunciaba la muerte de Olivia Newton-John tras haber vivido casi toda una vida con un cáncer. "Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", señalaba. Nacida en Reino Unido pero criada en Australia, el nombre de Olivia Newton-John quedará por siempre inmortalizado en Hollywood.

'Grease', un clásico entre clásicos

Durante muchos años, el musical 'Grease' ha sido una de las elecciones más recurrentes en la programación de la televisión española en época navideña. Y año tras año, no ha defraudado en audiencia. Con un presupuesto de unos seis millones de dólares, el musical protagonizado por Travolta y Newton-John obtuvo una recaudación de cerca de 400 millones de dólares, casi la mitad de ellos entre Estados Unidos y Canadá.

Ahora bien, ¿es 'Grease' una de esas películas que se pueden ver bajo demanda? Muchas plataformas de 'streaming' olvidan, en ocasiones, a los grandes clásicos del cine. No es el caso de Filmin, con una gran cartelera de películas que han hecho historia en las últimas décadas. La respuesta a esta pregunta es un sí, clarísimo: sí, 'Grease' se puede ver en cualquier momento, y no solo en la televisión haciendo la digestión tras la copiosa comida de Navidad.

Dónde ver 'Grease' en español, en 'streaming'

Hubo un tiempo en el que Netflix ofrecía la posibilidad de ver este musical en su plataforma en España, pero ya no se encuentra disponible, desde 2020. No obstante, sí hay opciones de verla en otros servicios de 'streaming':

HBO Max

Movistar +

Amazon Prime Video

'Grease' fue el mayor éxito de Olivia Newton-John, pero no la única película en la que participó (aunque sí la única que tuvo éxito). Otros largometrajes en los que se puede ver a la actriz, ya fallecida, son 'Xanadu' o 'Two of a Kind', dos películas que no fueron bien acogidas por la crítica, aunque sus bandas sonoras sí que fueron bastante exitosas.