El actor John Travolta ha querido homenajear a quien fuera su coprotagonista en la mítica película 'Grease', la intérprete Olivia Newton-John, quien ha fallecido este lunes a los 73 años a causa de un cáncer.

A través de una publicación en Instagram, Travolta ha lamentado la muerte de su 'Sandy', como se llamaba el personaje de Newton-John en la citada obra. "Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero tantísimo", escribe el actor, de 68 años, en la red social junto a una imagen de la actriz de joven.

"Nos veremos al final de la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre", concluye el actor, que firma como "tu Danny -por el personaje en 'Grease'-, tu John".

Travolta y Newton-John fueron catapultados a la fama gracias al filme de 1978, que marcó una generación y cuyas canciones 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' o 'Hopelessly Devoted to You' siguen siendo conocidas para el público actual.

De hecho, en una reunión celebrada en 2018, donde ambos volvieron a interpretar algunos de los éxitos de la película, Newton-John reconoció la importancia que había tenido Travolta para que interpretara a Sandy. "No podría haber hecho Grease si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura. Él me convenció", dijo en aquel entonces.