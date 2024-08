Ocurrió hace ocho años, un 14 de agosto de 2016. Supersubmarina regresaba de una actuación en un festival en Cullera cuando sufrió un brutal accidente de tráfico. Ocurrió en el kilómetro 168 de la carretera N-322. El Seat Alhambra gris en el que viajaba el grupo impactó contra una Mercedes Sprinter blanco en una colisión frontolateral. El vehículo del grupo terminó estrellado a un lado de la cuneta.

José (más conocido como 'Chino'), Pope, Jaime y Juanca ingresaron en el hospital con graves lesiones y roturas en su cuerpo. Juanca (batería del grupo) sería el último en abandonar la UCI tras 47 días ingresado. Cuando despertó del coma inducido creía que el accidente había tenido lugar en su despedida de soltero (pues se casaba el 23 de septiembre). De hecho, pidió perdón a su familia y su novia porque "la despedida se nos fue de las manos". Una 'anécdota' que da cuenta de la brutalidad del impacto.

En este tiempo, Jaime (guitarrista) ha pasado por más de 40 operaciones para lograr salvar su pierna. Así, las entradas a quirófano y el dolor se convirtieron en parte de su rutina. "Ahora puedo caminar bien, de hecho tengo pierna. No puedo quejarme, me ha tocado", explicó durante la presentación del libro 'Algo que sirva como luz'. Durante su recuperación, el guitarrista también sufrió una grave depresión que le hizo pensar en el suicidio.

"Tras el accidente queda un pitido, un pitido que no se va. Estás durmiendo y lo sigues escuchando. Solo quién lo vivió lo sabe", añadió en este mismo acto Pope (bajista y la persona que conducía en ese momento). Fue el primero en recibir el alta médica, aunque a día de hoy el sentimiento de culpa no le abandona del todo. "Tenía siempre en la cabeza que yo era el que conducía, el que había parado todo".

José, más conocido como 'Chino', sufrió las lesiones más severas en el accidente. Su recuperación ha sido asombrosa y ha ido rompiendo pronósticos médicos durante estos años. No obstante, es el único que no puede recordar nada de la tragedia ni de los ocho años anteriores al accidente. Su memoria es un agujero negro, el compositor del grupo no recuerda cómo era subirse a un escenario.

2024, el año de volver y celebrar la vida

Sin embargo, este aniversario cobra un matiz diferente. 2024 ha sido el año en que Supersubmarina se ha reencontrado con su público. Lo han hecho en forma de libro, una historia de vida, luz y superación escrita por el periodista Fernando Navarro. Así, los de Baeza han contado su historia y han roto un silencio lleno de dolor, han confesado un trauma colectivo.