Hace unas semana que Dani Martín presentó su nuevo tema titulado 'Ester Expósito'. Las redes sociales estallaban entonces. Algunos usuarios criticaban la diferencia de edad entre cantante y la actriz, pero hay quien aplaudía la "estrategia comercial" del tema, como es el caso de Nuria Roca.

"Que he visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco,la miro a ver si me mira y pasa de todo", canta el exvocalista de El Canto del Loco, que llega a mandarle hasta un mensaje: "Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros".

La actriz respondió a Dani Martín con otro mensaje: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro".

Este martes ha anunciado su gira con un video en el que anuncia "que sigue en el centro en el que le metieron los medios de comunicación". Junto a a las imágenes ha adelantado un dato: su gira tendrá lugar en Madrid, únicamente. El nombre de la misma es ’25 p*t*s años’ y sus entradas saldrán a la venta este martes 5 de marzo.

Cómo comprar entradas para Dani Martín

Las entradas para el único concierto del 20 de diciembre de 2025 han salido a la venta a través de la web de El Corte Inglés y de 'Baila'. Las entradas van desde los 35 euros a los 60.