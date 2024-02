Dani Martín sorprendía esta semana con el lanzamiento de su nueva canción, dedicada a Ester Expósito. El vídeo en YouTube es uno de los 10 más vistos de los últimos días y es uno de los temas más comentados en los medios, ante lo que Nuria Roca afirma que "como estrategia comercial, ha dado en el clavo" y añade que, además, "mola mucho".

Marta Critikian señala que es "un temazo", pues recupera el tono de 'El canto del loco', y apunta que todo lo que toca la actriz "lo convierte en oro", ya que no es la primera vez que aparece en una canción. También la nombraban artistas como J Balvin o Rauw Alejandro en alguno de sus temas.

Berni Barrachina admite que le gusta mucho la canción y Dani Martín pero "la primera vez que la escucho siento escalofríos", comenta, y Juan del Val critica que algunos identifiquen acoso en la canción por la diferencia de edad entre ellos: "Es una cosa muy seria y no tiene ninguna relación la edad con si es o no acoso. Simplemente me parece una canción y fin".