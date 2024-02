Desde finales de 2022, Dani Martín no sacaba tema y, ahora, lo ha hecho por un motivo muy especial: su cumpleaños. El cantante ha sorprendido a todos y no solo por sacar una nueva canción, sino por desvelar a quién va dedicada. Dani Martín ha escrito una bonita letra dedicada a la actriz Ester Expósito.

"Que he visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco,la miro a ver si me mira y pasa de todo", canta el exvocalista de El Canto del Loco, que llega a mandarle hasta un mensaje: "Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros".

Tras esta sorprendente canción, la actriz ha contestado a Dani Martín con otro mensaje: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro".