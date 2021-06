El cantante Dani Martín ha compartido un importante mensaje con sus seguidores a través de su cuenta de Twitter. En un hilo, ha contado que acude al psiquiatra, un lugar "donde aceptas" y "donde asumes", un lugar que él considera su "paraíso".

"Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas. Donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas", explica Martín. Asegura no sentirse "referente" ni pretende "influenciar".

"Tampoco tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión", aclara, pidiendo además que no le pregunten si se encuentra bien.

"Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer", afirma el cantante, un mensaje muy compartido en cuestión de horas que cierra así: "Salud y amor".

A continuación, puedes ver el hilo completo de Dani Martín en Twitter: