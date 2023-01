El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha reconocido que el Ministerio vetó las actuaciones de Plácido Domingo en escenarios públicos españoles pese a que el cantante ha seguido actuando hasta en casi una decena de ocasiones desde 2020.

"El cantante se hallaba en una situación que merecía una respuesta", ha señalado en declaraciones en 'Onda Cero' Iceta, quien ha explicado que el veto al cantante se hizo cuando el tenor había reconocido los casos de acoso, y el mismo "aceptó que había tenido comportamientos inaceptables".

La postura de Cultura es abierta desde febrero de 2020, cuando el departamento estaba dirigido por José Manuel Rodríguez-Uribes, y el entonces ministro anunció las cancelaciones de las actuaciones del tenor en mayo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. España se convirtió con esta decisión en el primer país europeo en vetarlo.

La decisión se tomó después de que las dos investigaciones emprendidas en Estados Unidos -de la Ópera de los Ángeles y la American Guild of Music Artists (AGMA)- concluyeran que las denuncias de acoso de varias cantantes de ópera contra el tenor eran "creíbles" y en el caso del último informe, el tenor había tratado de "suavizar" el resultado con un acuerdo de 500.000 dólares.

Poco antes de hacerse público el resultado del informe de AGMA, en febrero de 2020, Domingo remitió un comunicado en el que aceptaba "toda la responsabilidad" de sus acciones, tras "varios meses" de reflexión, y pedía perdón "por el dolor causado" a todas las mujeres que le han acusado. "Me he tomado un tiempo para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. (....) Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", afirmó el cantante, director y gestor.

Actua en espacios públicos gracias a fundaciones privadas

'eldiario.es' publica hoy un artículo en el que detalla como, pese a este veto, el cantante ha sido capaz de actuar gracias a fundaciones privadas y otros intermediarios en una decena ocasiones en escenarios públicos como Palau de las Arts (Valencia), el Auditorio Nacional o el Teatro Real, ambos en Madrid.

La contratación no se hizo directamente a través de estas instituciones públicas, sino mediante terceros. En el caso del Palau de las Arts -que depende de la Generalitat Valenciana- sí recibió dinero público, cerca de 100.000 euros en diciembre de 2019 por su caché en "Nabucco".

"Vivimos en un Estado de derecho, que rige la presunción de inocencia, si no hay sentencias judiciales hay que ser extraordinariamente cuidadoso, pero es que el cantante pidió disculpas e indemnizo a alguna víctima", ha señalado Iceta.

El cantante, en cambio, no ha vuelto a actuar en Estados Unidos desde que se hicieron públicas las acusaciones y el resultado de las investigaciones, aunque sí ha seguido actuando regularmente en Europa y otros países. Según la web del tenor, el cantante tiene previstas actuaciones en los próximos meses en escenarios de Tokio, Florencia, Budapest, México, Turquía y Austria.

Salvados da voz a varias mujeres que denunciaron al tenor

El artículo hecho público hoy llega después de que Salvados diera voz en su último programa a varias mujeres que han denunciado al tenor -han sido cerca de una treintena en varios países-, e incluyera el testimonio de una cantante española que no quiso revelar su identidad.

"Me hizo una pregunta muy extraña delante de todo el mundo: '¿Puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?'", explicó en el programa, indicando que se trataba de uno que estaba situado en la parte trasera. Esta no fue la única vez en la que vivió un episodio de este tipo. "Fue en plena función. Había un fin de acto en el que el escenario se pone negro, y en esos instantes en los que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Plácido se acercó a mi y me besó en la boca", contó también.