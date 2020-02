Plácido Domingo ha retirado sus próximas representaciones de 'La Traviata' en el Teatro Real de Madrid y también se retirará de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos.

En un comunicado, el tenor ha explicado que quiere ofrecer una "declaración adicional" para corregir la "falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación" del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos AGMA, a propósito de las denuncias de acoso de varias mujeres contra él.

En el texto, Domingo ha señalado que su disculpa fue "sincera" y de todo "corazón", ante la posibilidad de que pudiera haber herido a alguien por "cualquier cosa" que haya dicho o hecho. "Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, nunca ha sido mi intención lastimar u ofender a nadie", ha señalado. Pero ha insistido en que, a pesar de ello, "sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie".

Asimismo, se muestra "agradecido" con todos los amigos y colegas que hasta ahora "han creído en mí y me han apoyado en estos momentos difíciles" y para evitarles que su situación les perjudique o causar cualquier inconveniente adicional se retira de algunas de las representaciones previstas.

Cultura considera que "no es el momento de que participe en la programación" de la Zarzuela

España y más concretamente Madrid, era uno de los sitios en el que el tenor tenía previstas varias representaciones. Sin embargo, este miércoles ante los datos de la investigación de AGMA, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) decidió suspender su participación en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los próximos días 14 y 15 de mayo.

"Hemos entendido que desde el momento que ha reconocido los hechos y ha querido asumir las responsabilidades, nuestra obligación era dar cumplida cuenta de eso y que no es el momento de que participe en la programación", ha señalado el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, "en coherencia con unos hechos reconocidos por él". Además, el Inaem y el ministerio han manifestado su firme apoyo a las mujeres y el rechazo a todo tipo de acoso, comportamiento abusivo o expresión de dominación".

Este mismo jueves, la Asociación Cultural Amigos de la Música, organizadora del XXXII Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda', ha cancelado el concierto del tenor Plácido Domingo que estaba previsto el próximo 3 de mayo en Úbeda (Jaén). La asociación ha hecho este anuncio, mediante un comunicado, "a tenor de los acontecimientos informativos del pasado martes", y ha asegurado que en los próximos días informará sobre el procedimiento para la devolución del importe de las entradas.

Domingo asume "la responsabilidad"

El tenor ha pedido perdón a las mujeres que por "el dolor" que les causó y ha asegurado que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

Así lo ha asegurado en un comunicado en el que se ha dirigido a sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 "se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar" de lo ocurrido. "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", ha reconocido.

Una declaración que se produce tras la publicación de una investigación interna del sindicato de artistas musicales de EEUU (American Guild of Musical Artists) que ha concluido que 27 compañeras habían sufrido o estaban al tanto de la conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Domingo durante al menos dos décadas. El equipo del artista de momento no ha aclarado el vínculo de esas pesquisas con sus palabras de este martes, tras varios meses de silencio.

Esta investigación y otra iniciada en la Ópera de Los Ángeles, de la que era director, fueron las primeras que se iniciaron después de que salieran a la luz las primeras denuncias de acoso sexual por parte de una veintena de mujeres. Aunque los resultados no se han hecho públicos, las informaciones derivadas de la organización que dirigía llevaron a su dimisión, mientras que las del sindicato de artistas han anticipado su reconocimiento de los hechos, casi medio año después de las primeras acusaciones.