Ocho cantantes y una bailarina han acusado al famoso tenor español Plácido Domingo de haberlas acosado sexualmente. En una serie de testimonios recogidos por la agencia Associated Press, las presuntas víctimas aseguran que el cantante las presionó para mantener relaciones sexuales y que, dado su poder en el mundo de la ópera, temieron por sus carreras si le rechazaban.

Aunque Domingo no ha respondido a las preguntas que AP le ha planteado con respecto a los hechos específicos que mencionan estas mujeres, sí ha enviado un comunicado a la agencia en la que califica las acusaciones de "perturbadoras" e "inexactas".

"Las alegaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta a 30 años atrás son profundamente perturbadoras y, tal y como se han presentado, inexactas", asegura el cantante sobre el relato de estas nueve mujeres, entre ellas la mezzo-soprano Patricia Wulf, que sí ha hecho pública su identidad.

"Aun así, es doloroso oír que puedo haber hecho sentir mal a alguien o haberle incomodado - no importa hace cuánto fuera y pese a mis mejores intenciones", prosigue. "Creí que todas mis interacciones y relaciones eran siempre bienvenidas y consentidas. Las personas que me conocen o han trabajado conmigo saben que no soy alguien que dañaría, ofendería o humillaría a alguien a propósito".

"Pese a ello, reconozco que las reglas y estándares por los que nos medimos -y deberíamos hacerlo- hoy son muy diferentes de como eran en el pasado", se defiende.

"Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares", concluye.