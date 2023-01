La primera vez que esta mujer española vivió una situación incómoda con Plácido Domingo fue durante unos ensayos, cuando él le preguntó su podía meterle la mano en su bolsillo trasero delante de todos. Sin embargo, esta no fue la única vez en la que vivió un episodio de este tipo.

"Fue en plena función. Había un fin de acto en el que el escenario se pone negro, y en esos instantes en los que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Plácido se acercó a mi y me besó en la boca", ha indicado. Una situación que reconoce que le pilló completamente desprevenida y que no pudo evitar. "El acto había terminado, no había música y el telón estbaa bajando. No tiene justificación", ha recalcado.