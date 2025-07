ERC presentará una propuesta para asegurar que Cataluña pueda cobrar y gestionar todo el IRPF

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que su grupo del Congreso presentará en los próximos días una propuesta de modificación legislativa para asegurar que Cataluña pueda cobrar y gestionar todo el IRPF y "también en el futuro el resto de los impuestos", y ha dicho que entonces se podrá ver quién lo apoya.

En una rueda de prensa este sábado, a dos días de la comisión Gobierno-Generalitat para cerrar un acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña, ha advertido de que los apoyos de ERC a otras iniciativas de ambos gobiernos (el nacional y el catalán) dependen en gran parte "de las concreciones o de la falta de concreciones" de esa reunión del lunes.

La proposición de reforma legislativa afectaría así a la ley 8/1980, la 22/2009 y la 16/2010, para "modificar aquellas leyes que afectan a la recaudación", y, según Junqueras, se presentará "tan pronto como sea posible".

"ERC presentará una propuesta de ley para asegurar la capacidad de recaudación fiscal por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña porque es bueno para Cataluña. Esperamos contar con el apoyo de tantos partidos y agentes como sea posible. Ayer Feijóo defendía que Cataluña necesita mejor financiación, si hemos convencido incluso al PP, cómo no vamos a convencer al PSOE", ha explicado Junqueras, que o ha dudado en hace hincapié en que su partido busca "buenos acuerdos para Cataluña".

"Nadie puede esperar llegar a nuevos acuerdos con ERC si no es capaz de concretar los acuerdos a los que ya ha llegado. El PSOE debe cumplir con la sociedad catalana y consigo mismo, se ha comprometido en muchas ocasiones en estas cuestiones y lleva siete años en el Gobierno sin actualizar el modelo de financiación, lo que perjudica a todos los catalanes", ha agregado. "Cuanto mayor el compromiso y concreciones a las que llegue en esta bilateral será mas fácil el compromiso a nuevos acuerdos, si no es claro y no es evidente, ERC actuará en consecuencia en otros ámbitos", ha espetado.

Un modelo de financiación "caducado"

En este sentido, Junqueras ha defendido que Cataluña cobre y gestione concretamente el IRPF porque es el principal impuesto que pagan los catalanes y que supone 25.000 millones de euros anuales: "No es lo mismo que Cataluña pueda gestionar 30.000 millones de euros con la incorporación del IRPF que 5.000 millones" ahora, y lo ha definido como un salto muy importante. Además, ha apuntado a que el modelo de financiación de la comunidad "lleva 11 años caducado", por lo que ha insistido en señalar el Gobierno "tiene la responsabilidad" de que no se haya modificado.

Por todo eso, ha avisado de que "la Agencia Tributaria catalana no puede quedar subordinada a la agencia estatal: ha de poder ejercer sus funciones con plenitud, y también con plazos bien definidos", y ha insistido en que, si el lunes no aparece el concepto de ordinalidad, los socialistas estarán incumpliendo sus compromisos. Eso sí, el líder de ERC no ha dudado en reconocer que "la Agencia Tributaria de Cataluña pase de recaudar un 8% a más del 50% es un cambio muy notable".

Junqueras considera que "el Partido Socialista corre el riesgo de quedar superado por el PP". También se ha dirigido a los socialistas al decir que "en política hace falta coraje; al menos, un cierto coraje. Es difícil ser útil a la sociedad actuando desde el miedo" a las consecuencias de una decisión.