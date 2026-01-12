Cuándo salen las entradas para la final del COAC de 2026 (y cómo conseguirlas, aunque es difícil)

Todo el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) se desarrolla en el Gran Teatro Falla de Cádiz, desde el 11 de enero hasta el 13 de febrero, cuando se celebra la final. ¿Pero cómo se pueden conseguir entradas?

Había un tiempo en el que acudir como espectador al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) era mucho más sencillo, pero desde hace años, es casi un imposible. Y eso que es un festival más bien largo: el domingo 11 de enero arrancó con la primera sesión preliminar del COAC, fase que se extiende durante más de dos semanas, hasta el 27 de enero; del 30 de enero al 5 de febrero se desarrollan los cuartos de final; la semifinal, del 8 al 11 de febrero y por último, el día más esperado, la Gran Final del COAC, que en 2026 tiene lugar el 13 de febrero. Entre medias se cuelan las sesiones del COAC infantil y juvenil.

Desde hace años, sin embargo, conseguir entradas no es tarea fácil. Este año, sin ir más lejos, antes incluso de que arrancara el COAC, el domingo a primera hora, se pusieron a la venta las entradas para la semifinal, que quedaron agotadas en pocas horas. Según explican desde La Voz de Cádiz, no ha habido oportunidad de poner el restante a la venta online, porque todos los tickets ya se habían vendido. Sold out absoluto.

Desde el momento en el que el Ayuntamiento gaditano anunció la venta de entradas de manera presencial en las taquillas del Gran Teatro Falla, donde se desarrolla todo el COAC, se empezaron a formar las colas: hicieron falta únicamente seis horas para colgar el cartel de 'Todo vendido'. Las entradas para la fase previa, la de cuartos de final, salieron a la venta el día anterior, el sábado, y en esta ocasión no se vendieron todas, quedaron algunas para todas las sesiones menos para la del viernes 30 de enero, que se pusieron a la venta online: pero a estas alturas, tampoco lo intentes, porque ya están agotadas también.

Entradas para la final del COAC en 2026

¿Y qué pasará con las de la Gran Final? Pues se espera algo similar. El año pasado, las entradas salieron a la venta el 14 de febrero, dos semanas antes del día de la final. Las taquillas abrieron a las 16:00h y sí, acostumbrados a las largas colas virtuales para grandes eventos, en Cádiz han optado por poner las entradas a la venta de manera presencial para favorecer la presencia de espectadores gaditanos, para que sea el propio Cádiz el que disfrute de esta institución. En unas tres horas, todas las entradas quedaban agotadas.

Siguiendo el calendario del COAC de 2026, sabemos que la final este año es el 13 de febrero, por lo que de seguir con la misma tendencia, se espera que el Ayuntamiento de Cádiz habilite la venta de entradas el último fin de semana de enero, probablemente entre el 29 y el 30 de enero. Eso sí, con preferencia física. Por norma general, además, sólo se pueden adquirir dos entradas por persona, una de ellas necesariamente para el comprador: las entradas, además, son nominativas y deben estar identificadas con el DNI, el mismo documento que solicitarán a la entrada del teatro el día de la sesión. Así que sí, es difícil, pero el sistema del consistorio gaditano está perfectamente diseñado para que los más carnavaleros puedan acudir a la que es ya una cita indispensable para ellos.