Corea del Sur se prepara para una acampada masiva de cara al concierto de regreso de BTS en la plaza Gwanghwamun

Este martes, el Gobierno de Seúl ha anunciado la gestión de cara al concierto de regreso del mítico grupo de K-pop BTS, que actúa en una céntrica plaza de la capital a la que se espera que acudan cerca de un cuarto de millón de personas.

Sólo 15.000 entradas se pusieron a disposición de los seguidores —que se agotaron en poquísimo tiempo— pero las autoridades estiman que cerca de 260.000 personas podrían reunirse en la céntrica plaza Gwanghwamun de Seúl, la capital de Corea del Sur, donde el próximo 21 de marzo la mítica banda de pop coreano BTS dará su primer concierto de regreso, después de paralizar su actividad musical para que sus integrantes hicieran el servicio militar obligatorio. Y aunque todavía faltan varias semanas para el evento, el Gobierno de Seúl ya se está preparando para la ocasión, dado que se espera que el lugar se convierta en zona de acampada masiva de los fans del grupo.

Las autoridades se encuentran en máxima alerta para lo que viene, aunque según la legislación vigente, no pueden impedir legalmente que se ocupen espacios públicos como plazas o aceras si su único propósito es esperar un evento, siempre que no se bloqueen las vías públicas, según The Korean Times. El grupo de K-pop tiene previsto celebrar aquí su BTS The Comeback Live - Arirang, un concierto gratuito en la mítica plaza que hace una década acogió a más de un cuarto de millón de personas en las manifestaciones contra la entonces presidenta, Park Geun-hye, en la que se pedía su destitución.

Los hoteles de la zona ya están al 100%, pero muchos de los seguidores de la banda, especialmente los miembros del ARMY, el club de fans oficial global, se están organizando a través de redes sociales para montar tiendas de campaña en la plaza en la víspera del concierto y asegurarse los mejores sitios para poder disfrutar del espectáculo. Por ahora, las fuerzas de seguridad se limitan a controlar las multitudes, sin que haya razón legal para practicar dispersiones forzadas en la zona.

"Podemos multar por ocupación no autorizada, pero no hay fundamento, a menos de que se trate de un acto ilegal o de algún caso que provoque daños a otros peatones", explicaba al medio surcoreano un funcionario del Ayuntamiento. Es por eso que sólo pueden tratar de "mantener el orden" y "guiar el movimiento de la multitud". Eso sí, el Gobierno de la ciudad y la Policía prevén establecer medidas adicionales de control, aunque todavía están pendientes las negociaciones del protocolo.

Dada la magnitud del evento, sin precedentes, el Gobierno central está tratando de movilizar una respuesta de alto nivel. Diez días antes del concierto, el ministro del Interior, Yun Hu-jung, presidirá una reunión de emergencia para coordinar los esfuerzos entre los diferentes ministerios —Cultura, Salud y Transporte— con las autoridades de Seúl y la Policía metropolitana de la capital. Entre los días 9 y 20 de marzo, el Ministerio de Interior formará un equipo de inspección de seguridad para examinar exhaustivamente las condiciones de seguridad en el recinto, los factores de riesgo en la gestión de esta multitud y los protocolos en caso de rescates de emergencia, tráfico y gestión de instalaciones.

El ministro acudirá el mismo día del evento para una revisión final con el fin de supervisar las zonas de alto riesgo, como son las pendientes, escaleras, barandillas o estaciones de metro. El evento tiene lugar el día 21 de marzo a las 20:00h, un concierto gratuito que durará una hora —han optado por no alargarlo más para reducir los riesgos— y que también podrá verse en directo a través de la plataforma Netflix.

En su gira de regreso, BTS ha anunciado dos conciertos en España para 2026. En un evento organizado por los fans de la banda, Isma Juárez acudió al acto de celebración, donde le enseñaron a bailar una coreografía del grupo de pop coreano. Allí descubrió el reportero de El Intermedio que hay incluso adultos entre los más fans, como Mari Carmen, que descubrió a BTS por su hija y ahora, admite, es más fan que ella.

