COAC 2026 | Vuelve a ver las actuaciones de la 1.ª sesión preliminar del Carnaval de Cádiz en vídeo

Ya ha empezado el Carnaval. Al menos, en Cádiz: el pistoletazo de salida lo da el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), toda una institución en Cádiz y en el resto del país. Lo hizo la noche del 11 de enero, domingo, primer día de una larga lista de días en las que el Gran Teatro Falla de Cádiz acoge a 124 agrupaciones en la fase preliminar, la más larga del concurso, inaugurada por el coro ceutí Al lío con su tango a la Sanidad pública, a la que comparó con un barco "lleno de parches". Habituales son las críticas a la gestión política en el COAC, como lo son a muchos otros acontecimientos del último año.

Al lío es una alegoría colorista sobre la complejidad de la sociedad actual como ovillos de lana, segunda propuesta de Paquito Sánchez, que ha sido el encargado de inaugurar la competición de coplas. Su coro, procedente del otro lado del Estrecho, ha decidido en su primer paso cantar a la primera experiencia vivida el año pasado en su estreno en el Falla y también a describir todo lo que conlleva un barco, comparándolo, al final, con un hospital público que puede zozobrar. En su popurrí también ha habido menciones críticas a figuras de la política nacional como Pedro Sánchez, Carlos Mazón y Koldo García.

La primera sesión ha contado también con dos esperados grupos, la chirigota de los Pibes, este año como Los hombres de Paco —el año pasado, Las shoniketes—; la chirigota del 'Sheriff' Los semicuraos y la comparsa de Miguel Ángel García Arguez, el 'Chapa', y Raúl Cabrera, 'El desguace', además de la comparsa de El Puerto La palabra de Cádiz, la comparsa de Los Barrios Los artificiales y la chirigota de Dos Hermanas Omá, no me esperes pa' almorzar. En esta primera jornada, ha estado presente el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el pregonero de la fiesta de este año, el presentador y showman Manu Sánchez, quien ha sido saludado varias veces por el público que llenaba el teatro, además del jugador del Cádiz Jorge More y el teniente de alcalde de Dos Hermanas, Fernando Pérez.

En el vídeo sobre estas líneas, ofrecido por Onda Cádiz Carnaval, puedes volver a ver la primera sesión de la fase preliminar, que se extiende hasta el 27 de enero. Los cuartos de final en la modalidad de adultos se celebran del 30 de enero al 5 de febrero, las semifinales del 8 al 11 de febrero y la Gran Final tiene lugar el 13 de febrero. El orden de las actuaciones del COAC lo puedes consultar, todos los días, en laSexta.com.

