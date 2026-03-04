¿Se podrá ver desde España el primer concierto de regreso de BTS, la mítica banda de K-pop?

En Corea del Sur esperan que cerca de un cuarto de millón de personas se concentren en la plaza donde BTS organiza su primer concierto de regreso, gratuito. ¿Pero podrán verlo los fans del resto del mundo?

Cuando los BTS anunciaron que dejaban la música de manera temporal para hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, el mundo entero entristeció. No es de extrañar si se tiene en cuenta que la banda de K-pop más famosa del planeta tiene cerca de 90 millones de fans alrededor de todo el mundo. Su club de fans global oficial se hace llamar ARMY ('ejército' en inglés, pero en realidad es el acrónimo de Adorable Representative MC for Youth) y tienen beneficios, como ser los primeros a la hora de conseguir entradas para los conciertos del grupo. BTS aseguró que regresaría en 2025 y aunque su vuelta se hizo esperar, llegó a principios de 2026.

Con el anuncio de una gira por todo el planeta y nuevo disco, BTS volvió también con un anuncio clave para sus fans más allegados: un concierto gratuito en el centro de Seúl, la capital de su Corea del Sur natal. Los fans se volvieron locos y agotaron los 15.000 tickets que salieron en poquísimo tiempo y desde entonces han empezado a organizarse para montar tiendas de campaña en la plaza Gwanghwamun, en lo que se espera que sea una acampada masiva de cara a su actuación que ha puesto en alerta a las autoridades locales y del Gobierno central.

Se espera que la asistencia a esta plaza pueda llegar a superar el cuarto de millón de personas —en las manifestaciones contra el Gobierno de 2016 se concentraron aquí unas 260.000 personas—, por lo que los protocolos de seguridad están en proceso de 'cocina' para estar preparados de cara a un evento que se prevé especialmente multitudinario. Ahora bien, a ese evento sólo podrá acudir quien se encuentre físicamente en Corea del Sur. Pero miembros del ARMY hay por todo el mundo.

Más allá de los que intenten (que los habrá) viajar a Seúl para acudir al concierto, gratuito, lo cierto es que será un evento que sí se pueda seguir online. Gracias a un acuerdo con Netflix, el BTS The Comeback Live - Arirang se podrá ver en directo a través de la plataforma desde diferentes países, también desde España. Para estar preparado, apúntate la fecha: el sábado 21 de marzo, a las 12:00h (hora peninsular española).

