Un coro, tres comparsas y y dos chirigotas. El listado de las actuaciones está claro. El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) traerá nombres conocidos a la cita musical de este jueves 18 de enero de 2024.

El coro de 'Los iluminados' es uno de ellos. Dejaron huella en 2019, con 'Los del patio', en 2020, con 'La colonial', y en 2022, con 'Los Babeta'. Pero su objetivo es superar el cuarto puesto del año pasado. 'Welcome to Cádiz... picha!' volverá por segundo año consecutivo a las tablas del Falla. Esta vez buscarán enfrentarse a los fallos el pasado. Este año ya no serán lo novatos de la edición.

La cosa va de superarse esta noche. Los componentes de 'Momosapiens' perseguirán los cuartos de final. También lo darán todo los de 'No eres tú, soy yo (los egocéntricos)'. Detrás de esta chirigota se esconden dos hermanaos. José Antonio y David. Ambos Alvarado. El primero hará la música y el segundo la letra.

Quién canta hoy en el Falla

Coro: 'Los iluminados' (Coro de David Fernández y José Manuel Pedrosa)

Comparsa: 'Welcome to Cádiz... picha!'

Chirigota: 'Los excalvos' (Chirigota de La Rinconada, Sevilla)

Comparsa: 'Momosapiens' (Comparsa de Los Barrios)

Chirigota: 'No eres tú, soy yo (los egocéntricos)' (Chirigota de Rubén Berea, David y José Antonio Alvarado)

Comparsa: 'Los gritos de Cádiz' (Nueva formación de Francis Sevilla Pecci con música de 'Noly')

Dónde ver el COAC

La hora es siempre la misma. A las 20:00h da comienzo el concurso musical de Cádiz y los fanáticos del certamen lo saben. También son conscientes de que conseguir entradas es una faena imposible. Pero que no decaiga el ánimo, pues siempre se puede seguir en directo en la retransmisión de laSexta.com.