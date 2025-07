Canciones al borde de la jubilación: estos son algunos de los temas que ya tienen 60 años

Algunas canciones emblemáticas se acercan a la edad de jubilación. Temas icónicos de 1965 como 'Yesterday' de The Beatles, 'Like a Rolling Stone' de Bob Dylan, y 'Satisfaction' de The Rolling Stones ya cumplen 60 años. Estas canciones, junto a 'Do You Believe in Magic' de Lovin Spoonful, 'La Bohème' de Charles Aznavour, 'California Dreamin'' de The Mamas & The Papas, y 'Unchained Melody' de The Righteous Brothers, se han convertido en himnos intergeneracionales. En esta lista también destaca 'La Chica Ye-Yé' de Concha Velasco, demostrando que, aunque el tiempo pasa, su esencia permanece intacta.

Si las canciones se jubilarán como nosotros, algunas estarían ya ahí, ahí. Se han convertido en himnos con el paso de los años, pero ese avance del tiempo les ha hecho precisamente acercarse a la edad de jubilación de las personas.

Por ejemplo, 'Yesterday' de los Rolling Stone nació una noche de 1965, así que ya cumple 60 años. "Son clásicos que son intergeneracionales", afirma una persona.

Precisamente ese año 1965 también fue el momento en el que salió 'Like a Rolling Stone' de Bob Dylan. Precisamente la banda también sacó ese año otra de sus canciones más famosas, 'Satisfaction'.

Misma época que la canción 'Do you believe in magic' de Lovin Spoonful. El poder que tienen todas canciones no evitan que cumplan años, pero no envejecen.

'La Boheme' de Charles Acnavour, 'The Mamas & The Papas' de California Dream o 'Unchained Melody' de The Righteous Brothers también engruesan la gran lista de canciones históricas de 1965.

Ahora bien, en esta lista tiene un hueco en nuestro corazón Concha Velasco y su 'Chica ye-ye', también del mismo año.