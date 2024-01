Cuando 'Cuadrilla de gallegos' cantaba por las calles de Cádiz, es hasta probable que gran parte del país ni siquiera supiera muy bien qué se cocía en la ciudad andaluza en esta época del año (o, en aquella, cuando cuadrara el Carnaval). Corría el año 1821 y la prensa regional consideró que el de aquel año había sido, tal vez, el carnaval "más alegre y divertido". "No ha habido el menor desorden, pues ni en la cárcel pública ni en el vivac ha entrado preso alguno, cosa que sucede comúnmente en los días de diversión".

El carnaval de aquel año había sido un conjunto de "bailes de máscaras en el teatro y casas particulares" y "cuadrillas de hombres y mugeres [sic.], que disfrazados de varios modos, recorrían las calles entonando canciones del país y patrióticas", tal y como se lee en el periódico 'Miscelánea'. Unos años después, en época de coros, murgas y estudiantinas, ya se celebraba un certamen de carnaval similar al COAC, aunque conocer las puntuaciones de aquellas agrupaciones no era algo tan sencillo como lo es ahora.

Ahora, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) no sólo es una celebración para los gaditanos, sino que se ha convertido en uno de los momentos de entretenimiento favorito de muchos otros españoles, que tratan de conseguir entradas (con poco éxito, la verdad) y, en ausencia de presencia, optan por seguir el concurso desde sus casas. Y también desde casa se puede ver la puntuación que recibe cada una de las agrupaciones, aunque por ahora, no la oficial. Las puntuaciones oficiales del COAC no se conocen hasta que se termina cada fase, por lo que los puntos que van recibiendo los coros, cuartetos, chirigotas y comparsas son los que proceden de los jurados no oficiales que han hecho de una gran diversión su trabajo durante algo más de un mes. En laSexta.com, para facilitaros el trabajo, os recopilamos los puntos de cada categoría que van otorgando los jueces paralelos de algunos de los principales diarios regionales de Cádiz.

Las chirigotas están formadas por un mínimo de siete personas y un máximo de doce. Las puntuaciones de las chirigotas se reparten en función de la composición de su repertorio, que ha de estar compuesto por una presentación —ligada al disfraz que llevan los componentes de la propia chirigota—, dos pasodobles y dos cuplés, con música original ambos, un estribillo cantado al final de cada cuplé (y también original) y un popurrí, dividido en cuartetas. A diferencia de las comparsas y los coros, lo que más puntúa en las chirigotas suelen ser los cuplés y el estribillo. Estas son las puntuaciones de las chirigotas que han participado ya en las preliminares del COAC 2024:

Por su parte, las comparsas —formadas por al menos 12 personas y un máximo de 15—, cantan acompañadas también de guitarras, bombos, cajas, pitos y güiros. En lo que sí se parece a la chirigota es en su repertorio: la comparsa está compuesta de presentación, pasodobles, cuplés, estribillo y popurrís. Estas son las puntuaciones de las comparsas que han actuado ya en esta primera fase preliminar:

En el COAC de 2024 son un total de 15 los coros que participan en la fase preliminar. Los coros del Carnaval de Cádiz están formados por un mínimo de 12 personas, pero podían llegar a tener hasta 45 componentes (diez de ellos, orquesta), acompañados de instrumentos como la guitarra, la bandurria o el laúd. En 2023, el el número de integrantes de los coros aumentó, pudiendo llegar a haber coros con hasta 63 miembros.

Mientras que las comparsas y las chirigotas suelen estar formadas por personas del mismo sexo, los coros, al contrario, suelen ser mixtos. Los repertorios de los coros están formados por presentación, tangos, cuplés, estribillos y popurrí. Aquí puedes consultar las puntuaciones de los jurados alternativos a los coros del COAC en fase preliminar:

Por último están los cuartetos , los menos numerosos. Este año, sin embargo, hay cinco, uno más que en 2023. No tienen que estar necesariamente formados por cuatro personas, pero nunca pueden tener menos de tres ni más de cinco. os cuartetos del Carnaval de Cádiz suelen ir acompañados de pocos instrumentos (pitos, claves o güiros, a veces alguna guitarra) y su repertorio está compuesto por parodia, cuplés y tema libre. El punto fuerte de los cuartetos es la parodia, con una puesta en escena de lo más irónica y mordaz. Este año, el primer cuarteto en participar en la fase preliminar lo hace en la sesión del 12 de enero.

*Las puntuaciones de la segunda sesión de la fase preliminar del COAC 2024, del 10 de enero, no se añadirán hasta el día 11 de enero.