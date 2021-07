Drag Race España ya tiene finalistas. Tras la gala de este domingo en ATRESplayer PREMIUM, el jurado ha decidido que Carmen Farala, Killer Queen y Sagittaria sean las candidatas a coronarse como la primera mejor súper estrella drag española. Una de ellas será la ganadora, pero antes toca volver a verse las caras.

Tal y como anunció Supremme de Luxe al final de la gala, el próximo domingo se celebra 'El reencuentro'. Las 10 reinas de la primera edición de Drag Race España se ponen frente a frente para hablar de lo que ha sido su paso por el programa y de los momentos que se han vivido durante las últimas semanas.

Una semana después, el domingo 25 de julio, se celebrará la gran final en la que habrá muchas sorpresas antes de conocer a la ganadora de la edición. Antes de saber quién es la ganadora de la edición, el equipo de Drag Race España y Supremme de Luxe quieren conocer la opinión de los seguidores del programa sobre las finalistas. A través de los hashtags #TeamCarmen, #TeamKiller y #TeamSagittaria, los espectadores pueden votar por su favorita y dar su opinión sobre lo que puede pasar dentro de dos semanas.

La revolución Drag Race España

Tras la larga espera, el formato aterrizó en nuestro país con un apabullante éxito el pasado 30 de mayo. La versión española está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Drag Race España ha revolucionado cada domingo las redes sociales. Solo en su estreno, el programa logró casi 10 millones de impresiones. Además, logró colocarse como tendencia en Twitter horas antes de su estreno, alcanzando la primera posición durante su emisión y llegando incluso al ranking mundial, unos datos extraordinarios para un contenido de pago.

Más allá de la cantidad, las redes sociales se deshicieron en halagos para el programa. Fueron miles los comentarios que hablaron de lo que les había gustado la primera entrega, alabando el nivel de la producción y comparándolo con las adaptaciones que se ha hecho del formato en otros países. "La mejor adaptación del programa de lejos" o "cumple las expectativas con creces" fueron algunos comentarios que se repitieron a lo largo del domingo.

De manera unánime, la crítica especializada también ha hablado del programa en ATRESplayer PREMIUM y han valorado muy positivamente la adaptación del formato y que haya mantenido el espíritu de la versión original pero con los toques españoles más característicos.