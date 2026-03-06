Ahora

Britney Spears borra sus redes sociales tras ser arrestada por supuestamente conducir ebria en California

Los detalles Su mánager ha asegurado que ha sido un "incidente desafortunado" e "inexcusable" y que Britney dará los pasos correctos y obedecerá la ley. Hace solo cinco años que la cantante logró poner fin a la tutela mediante la que su padre controló sus finanzas y su vida personal.

Britney Spears en un vídeo publicando en su perfil de Instagram
La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en California, y posteriormente liberada este jueves. Tras su arresto, la artista ha desactivado su perfil en redes.

La intérprete de 'Toxic' fue detenida y esposada en la noche del miércoles por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria, según publicó el sitio de entretenimiento TMZ y luego confirmaron medios como la revista Variety, citando documentos policiales. Spears, de 44 años, fue liberada en la madrugada de hoy y se prevé que se presente ante la corte el próximo 4 de mayo.

Su mánager, en declaraciones a TMZ, ha asegurado que ha sido "un incidente desafortunado completamente inexcusable". "Britney va a dar los pasos correctos y obedecer la ley y, con suerte, esto puede ser el primer paso para un cambio que hacía falta hace mucho tiempo en su vida. Esperemos que consiga la ayuda y el apoyo que necesita en este momento tan difícil", ha deseado.

La 'Princesa del Pop' vendió en febrero los derechos sobre su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave, un "acuerdo histórico", que según TMZ, podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares (unos 172 millones de euros) que firmó Justin Bieber al vender su música.

Spears, que no ha publicado un álbum desde 'Glory' en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, ha hecho públicos sus problemas de salud mental y el alejamiento de su familia, a los que ha acusado de abusar de ella desde joven, como relató en sus exitosas memorias 'The Woman in Me' ('La mujer que soy', 2023).

A inicios de febrero pasado publicó en su cuenta de Instagram que tenía "suerte de estar viva" por el modo en que su familia la trató y aseguró que les tenía miedo. En 2021, la cantante puso fin a la tutela mediante la que su padre controló sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años.

Libre de ese control, la vocalista ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.

