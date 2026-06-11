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Final de la NBA

Taylor Swift, Kylie Jenner y Timothée Chalamet, Hailey Bieber... los famosos animan a los Knicks en la NBA

Taylor Swift lo ha dado todo para apoyar a los Knicks pero no ha sido la única famosa: Hailey Bieber y Kylie Jenner con Timothée Chalamet de la mano, tampoco se han querido perder el partido contra los Spurs.

Taylor Swift, Kylie Jenner y Timothée Chalamet, Hailey Bieber... los famosos animan a los Knicks en la NBA

Muchos famosos han querido apoyar a los New York Knicks contra los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden en el cuarto partido de las Finales de la NBA. Entre ellos se encontraban Taylor Swift, que lo ha dado todo días antes de su boda con Travis Kelce, Kylie Jenner y Timothée Chalamet, que han entrado juntos de la mano, y Hailey Bieber, mujer de Justin Bieber. "Suele ser un punto neurálgico de encuentro entre los famosos", explica Tatiana Arús.

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