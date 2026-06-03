Bad Bunny escucha las críticas y recula: ahora en la casita hay perfiles más diversos

El cantante de Puerto Rico cuenta con una zona en sus conciertos a la que se invitaban, además de famosos, a fans jóvenes y guapas con cuerpos normativos. Pero, en el último concierto, se ha podido ver un cambio sustancial.

Parece que el cantante Bad Bunny ha escuchado las críticas que ha recibido por el tipo de perfiles invitados a la ya archiconocida casita de sus conciertos y ha reculado. Como cuenta Marina Valdés, "desde que comenzó la gira de Bad Bunny en Madrid nos hemos hecho eco de esas voces que han tachado al cantante de machista y de clasista".

El ojeador encargado de seleccionar a alguno de los invitados de este enclave apostaba por chicas jóvenes, guapas y con cuerpos normativos. Un método de selección que ha provocado una gran indignación. "Los usuarios estaban denunciando esa ausencia de diversidad", indica la periodista.

Valdés indica que, tras las críticas, se ha producido un cambio sustancial ya que en el último concierto del cantante puertorriqueño se ha podido ver que se ha invitado a otros perfiles: hombres y mujeres con cuerpos más diversos y diferentes edades.

También se ha comentado mucho la presencia en el concierto de Noah Schnapp, el actor que ha protagonizado 'Stranger Things'. Pero también se ha comentado la presencia en la casita de Ester Expósito que, tras ser preguntada por las críticas que ha recibido el artista, ha señalado que el problema "no es un baile de dos segundos, está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina".

El cantante, además, decidía saltarse el perímetro de seguridad y saltar a la grada para seleccionar a un fan al azar para que fuera hasta la casita y gritar el eslogan del concierto: 'Acho PR es otra cosa'.

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