Britney Spears ha sorprendido a sus más de 40 millones de seguidores de Instagram cantando por primera vez desde hace más de cuatro años. "Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz, tal vez demasiado", asegura la artista en la red social.

La última gira de la estadounidense fue en 2018 y su último disco, 'Glory', es del año 2016. Desde entonces, Britney no había vuelto a compartir su voz porque su familia no le dejaba. En la siguiente publicación la cantante rompe su silencio y cuenta que llevaba mucho tiempo sin cantar.

Con este vídeo, que ha grabado justo después de recoger la ropa limpia y ordenarla, la artista sorprendía a sus fans cantando 'Baby one more time'. No obstante, no se trata de la versión original, sino de una alternativa que quiso publicar mientras estaba bajo la tutela de su padre, pero nunca se lo permitieron.

En esta versión, introduce un mensaje denuncia antes del famoso estribillo: "Give me a fucking sing". La cantante explica en Instagram que llevaba 14 años queriendo sacar una versión diferente de 'Baby one more time'. Además, relata que a pesar de que recuerda haber grabado la canción y ofrecido un sonido completamente nuevo, el equipo no quiso continuar con el proyecto. "Me la arruinaron. Me avergonzaron y me hicieron sentir absolutamente nada. Fue una puta mierda", explica en Instagram.

Esta vez, Britney Spears ha querido compartir el tema con todo el mundo. La ha hecho en contra de la voluntad de su propia familia que intenta impedir que siga adelante, pero ella asegura que no pueden frenarla. Britney tiene las fuerzas necesarias como para seguir adelante: "No voy a ser una víctima".