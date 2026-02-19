Atresmedia refuerza su compromiso con la industria audiovisual y renueva su acuerdo con el Festival de Málaga como patrocinador oficial

Los detalles La continuidad de esta unión, que se mantiene desde el año 2000, refuerza el compromiso del grupo con la industria cinematográfica y con el impulso sostenido a la producción nacional.

Atresmedia ha renovado su colaboración con el Festival de Málaga, manteniéndose como patrocinador oficial desde el año 2000. Esta alianza refuerza su compromiso con la industria cinematográfica y la producción nacional, consolidándose como una de las colaboraciones más estables del panorama cultural español. Durante más de dos décadas, han trabajado juntos para acercar el cine a la sociedad y apoyar el crecimiento del sector audiovisual. En la próxima edición del festival, Atresmedia presentará títulos como 'Cada día nace un listo' y 'Sidosa', además de series televisivas. Atresmedia Cine, con 25 años de trayectoria, continuará su apuesta por el cine español, con planes de estrenar más de 10 películas para 2026.

Atresmedia ha renovado su acuerdo de colaboración con el Festival de Málaga y continuará como patrocinador oficial de uno de los principales encuentros dedicados al cine en español. La continuidad de esta alianza, que se mantiene desde el año 2000, refuerza el compromiso del grupo audiovisual con la industria cinematográfica y con el impulso sostenido a la producción nacional.

De esta manera, la relación entre ambas entidades supera ya el cuarto de siglo y se ha consolidado como una de las colaboraciones más estables del panorama cultural español.

Durante este tiempo, el grupo y el certamen han compartido el objetivo de acercar el cine a la sociedad, contribuir a la difusión de numerosas producciones y respaldar el crecimiento del sector audiovisual en sus distintas vertientes.

Así, esta cooperación ha acompañado la evolución del festival hasta convertirlo en una cita clave para profesionales, creadores y por su puesto, el público. La próxima edición del certamen, organizada por el Ayuntamiento de Málaga, celebrará su 29ª convocatoria en marzo, reafirmando el papel de la ciudad andaluza como punto de encuentro del cine en español.

Desde 'Todos los colores' a 'Sidosa'

En este contexto, Atresmedia participará con una destacada presencia de títulos cinematográficos y televisivos. Entre las películas que llevará al festival figuran 'Cada día nace un listo', 'Viaje al país de los blancos', 'Todos los colores' y 'La familia Benetón +2'. A ellas se suma el documental 'Sidosa' y las ficciones televisivas 'Entre Tierras T2' y 'La Nena', ampliando así su representación tanto en cine como en series.

El acuerdo renovado también subraya la posición del grupo como uno de los principales motores del sector audiovisual en España, con una estrategia centrada en la producción de contenidos y el respaldo a la cultura y a la industria creativa.

En este ámbito, Atresmedia Cine, la productora cinematográfica del grupo, cumple 25 años de trayectoria como uno de los referentes del cine español. Desde su creación, ha desarrollado numerosos proyectos que han obtenido reconocimiento del público y de la crítica, reflejado tanto en la taquilla como en distintos galardones.

De cara a 2026, la productora prevé el estreno de más de 10 películas en salas y su participación en más de una decena de rodajes, manteniendo su apuesta por el fortalecimiento del tejido audiovisual.

Con la renovación del patrocinio, Atresmedia consolida así una colaboración histórica que seguirá acompañando al Festival de Málaga en su labor de promoción, reflexión y proyección del cine español dentro y fuera de nuestras fronteras.

