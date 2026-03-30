Atresmedia se corona un mes más como el grupo de televisión líder con un 25,8% de share

Los detalles laSexta marca récord con un 6,5% y lidera sobre su competidor directo, creciendo de nuevo y batiendo su máximo de temporada en el mes de su 20º aniversario. Al Rojo Vivo hace historia con un 9,4%, y laSexta Noticias crece y hasta cifras ya vistas en noviembre de 2024.

Atresmedia lidera el panorama televisivo con un 25,8% de audiencia, destacando en Prime Time con un 25,6% de cuota. laSexta celebra su 20º aniversario con un 6,5% de cuota, su mejor mes desde junio de 2025, consolidándose como referente informativo. Programas como laSexta Noticias y El Intermedio destacan en audiencia. Antena 3, con un 12,6%, mantiene su liderazgo por 20 meses consecutivos, dominando en informativos y entretenimiento. El Hormiguero y Pasapalabra son líderes, y en ficción, 'Sueños de libertad' es la serie más vista. Antena 3 amplía su ventaja en Prime Time, Sobremesa y Mañana, consolidando su hegemonía en marzo.

Atresmedia(25,8%) continúa como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, y también sube, encadenando 35 meses consecutivos a la cabeza y con la mayor distancia con su competidor en un mes de marzo desde 2022, +2,3 puntos.

Gana de nuevo el Prime Time, con un 25,6% de cuota de pantalla, y se impone a su rival directo por +3,2 puntos de ventaja, también el más alto en un mes de marzo en cuatro años. Además de la franja estelar, lidera también la Mañana (24,7%), la Sobremesa (30,5%) y la Tarde (24,8%), dominando prácticamente todas las franjas televisivas y ganando todas estas franjas también de lunes a viernes.

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, consiguiendo más de 16,5 millones de espectadores únicos de media en marzo.

Sobresaliente marzo para laSexta, mes en el que celebra su 20º aniversario y en el que firma su máximo de temporada y desde junio de 2025, un 6,5% de cuota de pantalla, siendo líder sobre su inmediato competidor. Un marzo en el que ha reforzado su posición como referente informativo, logrando máximos en sus programas diarios e informativos: laSexta Noticias firma su mejor dato en 16 meses al igual que El Objetivo, mientras que Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, laSexta Xplica, laSexta Columna y Equipo de investigación, sus récords de temporada.

Siguiendo con el Prime Time, Lo de Évole continúa como lo más visto de la cadena alcanzando su mejor dato de las últimas cinco temporadas y El Intermedio, como su programa más visto a diario con su segundo mejor mes de temporada.

Porque laSexta cierra marzo, mes en el que cumple 20 años de historia, con un gran balance: sube de nuevo y firma su mejor mes desde junio de 2025, el mejor de la temporada, con un 6,5% de cuota de pantalla, liderando sobre su inmediato competidor y siendo la 3ª cadena privada más vista en España. En Prime Time, también sube y registra su dato más alto en la franja estelar desde noviembre de 2024 con un 6,1%, algo que también ocurre en Target Comercial (8%), donde sigue por delante de su inmediato competidor.

Por su parte, Antena 3 (12,6%) suma en marzo otro mes imbatible en audiencias. La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, encadenando 20 meses consecutivos como la más vista. Vence en el 80% de las jornadas del mes y vuelve a lograr los informativos, los programas y las series más vistas

Antena 3 Noticias alcanza 75 meses consecutivos de liderazgo firmando su mejor marzo en 4 años y logra los informativos más vistos de la TV, con todas sus ediciones líderes: A3N 1 LV es el contenido más visto y de mayor cuota de la TV con su mejor marzo en 29 años, líder por 98º mes como A3N 2 LV en Prime Time por 68º mes. Espejo Público sigue su buena tendencia en la mañana logrando uno de sus mejores registros de temporada

También imparable en entretenimiento: El Hormiguero, programa más visto de toda la TV, y Pasapalabra y La ruleta de la suerte son los concursos más vistos, todos líderes un mes más, al igual que El Desafío, El Capitán en Japón y Atrapa un millón en Prime Time, mientras que Y ahora Sonsoles continúa como el magacin más visto de las privadas

En ficción, 'Sueños de libertad' brilla como la serie más vista de la TV, 'Perdiendo el juicio' es la serie nacional más vista del Prime Time, y ‘Una nueva vida’ y ‘En tierra lejana’ son las series internacionales más vistas

Así, aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +1 punto, la mayor desde septiembre, y anota la mayor distancia con su rival directo en 30 años en un mes de marzo, +3,3 puntos. Una vez más, consolida su hegemonía tanto entre las cadenas como en el número de victorias que consigue en el mes, ganando el 80% de las jornadas de marzo (21 de 29 días, frente a los 8 de sus competidores).

También continúa imbatible en Prime Time, con un 13,2% cuota a +4 puntos sobre su competidor directo en la franja estelar y más atractiva para los anunciantes, y aumentando a +1,5 puntos de ventaja sobre la cadena pública. Igualmente, revalida su liderazgo en la Sobremesa (17,8%), a +9,5 puntos de su rival, por lo que lidera nuevamente las franjas de mayor consumo.

En la Mañana (10,8%) sigue por delante de su competidor privado, subiendo de lunes a viernes al 12,8% de cuota y logrando una ventaja con su rival de casi +2 puntos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.