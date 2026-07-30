Kanye West actúa en Madrid tras haber sido vetado en países como Reino Unido o Suiza por sus comentarios antisemitas

Los detalles El Ministerio de Cultura asegura que ha intentado cancelar su concierto, pero la ley no lo permite porque aquí no ha cometido ningún delito y la censura previa está prohibida por la Constitución.

El estadio Metropolitano de Madrid acoge esta noche a Kanye West, un artista vetado en varios países europeos como Reino Unido, Francia e Italia debido a sus comentarios antisemitas y alabanzas a Hitler. Aunque su polémica canción no sonará en España, su historial incluye negación del Holocausto y mensajes supremacistas. A pesar de las prohibiciones en otros países, algunos fans han viajado a España para verlo, argumentando que sus declaraciones fueron producto de problemas de salud mental, y él ya ha pedido disculpas. Asociaciones judías solicitaron que se le impidiera actuar, pero la ley española no lo permite.

El estadio Metropolitando de Madrid acoge esta noche a un artista que ha sido rechazado en media Europa. Kanye Westha sido vetado en Reino Unido, Francia o Italia, entre otros, por sus alabanzas a Hitler y sus comentarios antisemitas.

Sin embargo, la canción cuya letra dice "no entienden cómo me siento, así que me hice nazi", no sonará esta noche en España. Podría ser solo una provocación, pero al cantante le hemos visto con una esvástica, negar el Holocausto, admirar a Hitler, y escribir mensajes alertando del peligro de los judíos.

Incluso, en plena ola de lucha contra el racismo en Estados Unidos, vistió una camiseta con un mensaje supremacista blanco.

Varios países europeos han prohibido su gira. Entre ellos, Suiza, Francia y Reino Unido, por lo que algunos de sus fans han venido aquí.

Aunque entienden que sus palabras pueden ser desaforutnadas, todos coinciden en separar arte de artista. Entienden que dijo esas declaraciones en un momento en el que su salud metal estaba por los suelos. Él ya pidió perdón en una carta y en sus redes sociales, donde su foto está en blanco.

Asociaciones judías también habían pedido que se le impidiera actuar en España. El Ministerio de Cultura asegura que lo ha intentado, pero la ley no lo permite porque aquí no ha cometido ningún delito y la censura previa está prohibida por la Constitución.

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